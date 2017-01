Hjemmedobbel i La Liga

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram er som vanlig meget innholdsrikt, men ikke like spennende som lørdagens. Mange storfavoritter gjør at det er litt vrient å finne de virkelige godbitene. Både Arsenal og Chelsea skal i aksjon i England, mens Barcelona skal ut i bortekamp mot Eibar i La Liga. I tillegg er det masse vintersport på søndagens program.

Real Sociedad - Celta Vigo H 1,90 (spillestopp kl 18.25)

Interessant oppgjør mellom to formsterke lag på øvre tabellhalvdel i La Liga. Hjemmelaget står med sterke 7-1-2 på de ti siste seriekampene og har avansert til 5. plass på tabellen med totalt 32 poeng og er faktisk kun to poeng bak Atletico Madrid på fjerdeplassen som gir Champions League-kvalik. Vi lanserte Sociedad hjemme mot Barcelona i Copa Del Rey torsdag, men da røk laget 0-1. Hjemme står laget med sterke 5-2-2 hittil. Asier Illarramendi er ute grunnet fem gule kort, men både Joseba Zaldúa og Carlos Vela er skadefrie.

Celta Vigo tok en knallsterk borteseier mot Real Madrid i Copa Del Rey onsdag kveld og bekreftet igjen sin flotte form med 3-1-2 på sine seks siste seriekamper. Det har sendt laget opp på 8. plass på tabellen med totalt 27 poeng. Hele 21 av disse poengene er tatt hjemme (7-0-3). På reisefot har ikke Celta Vigo vunnet mer enn en seriekamp (1-3-4). Jonny Castro, Marcelo Díaz og Daniel Wass har blitt igjen hjemme i Vigo når denne kampen spilles. Rubén Blanco (skadet) og Fabián Orellana ("kastet ut") er heller ikke med til San Sebastián, og det blir ganske sikkert en del rotering på mannskapet som spiller fra start. Kilde Petter Veland.

Det bør være en bra sjanse for hjemmeseier her og 1,95 er klart godkjent odds.

Real Betis — Sporting Gijón H 1,60 (spillestopp kl 18.25)

Hjemmelaget tapte som forventet borte mot Atlético Madrid forrige helg, men kan hente selvtillit fra sin gode hjemmeform. De tre siste kampene har nemlig gitt syv poeng, og de to siste kampene på eget gress er begge vunnet. Dette har forbedret hjemmestatistikken til 4-3-2.

Viktige spillere som Gutiérrez, Sanabria og Joaquín er alle ute med skader for hjemmelaget. Aissa Mandi er med Algerie i Afrikamesterskapet, han ville også vært aktuell for startplass her. Jorge Meré og Douglas Pereira er skadet, mens Sergio Álvarez er suspendert.

Gjestene er et av tre lag som skiller seg ut i bunn og har gjort nedrykksstriden nesten uinteressant. Gijón-laget er nærmest trygg grunn av disse tre, men har gjort lite for å nærme seg lagene foran - de har tapt de siste fire kampene sine. Jorge Meré og Douglas Pereira er skadet, mens Sergio Álvarez er suspendert.

Borte ser det spesielt dårlig ut og 0-2-7 er nesten Burnley-dårlige bortetall.

Vanskelig å motivere annet enn hjemmeseier her og 1,60 for hjemmeseier er skapelig odds. Betis-seier kombinert med seier til Real Sociedad gir en dobbelodds på 3,12.