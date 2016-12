Hjemmesterke Burnley burde vært favoritt

Vi lanserte en dobbel 1. juledag og den gikk inn til 2,59 ganger pengene.

Det er Boxing day! Engelsk fotball skal vise seg fra sin aller beste side og storlag som Manchester United, Arsenal og Chelsea skal alle i aksjon i toppen av Premier League. Gjennom hele seriesystemet i England skal det spilles fotball og det er bare å kose seg med en haug med deilige tippe-objekter.



Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 15.55.

Burnley - Middlesbrough, H 2,75.

Hjemmelaget skulle vært favoritt på langoddsen. De sliter med å være effektive på bortebane, men hjemme har de tatt en del imponerende seirer. Tallene på eget gress er knallsterke 5-1-3, lagene som har slått dem er Arsenal, Manchester City og Swansea i åpningskampen. To av de siste tre hjemme er vunnet.

Backen Matt Lowton er ute her, med suspensjon, mens vingen JOhann Berg Gudmundsson er erklært frisk.

Middlesbrough feide Swansea av banen forrige helg og vant kampen fortjent 3-0. Dermed fortsetter deres gode form og de har åtte poeng fra sine siste seks kamper. Det virker som om de endelig har tilpasset seg Premier League-livet.

Hele fem av åtte bortekamper har endt med uavgjort for 'Boro og de har vært en seig motstander for mang en topplag. Forrige bortekamp ble det dog tap, 1-0 for Southampton.

Vingen Viktor Fischer er ute med skade, mens Christian Stuani og Gaston Ramirez vurderes som tvilsomme.

Burnley har tatt 16 av 17 poeng på hjemmebane og det er alltid klokt å gi dem tillit på Turf Moor. Så også i dag, og hjemmeoddsen 2,75 kan ikke ignoreres. Den må vi spille.

