Hjemmesterke Roma fikser biffen

Onsdagens to oddstips endte med et pent overskudd. Monaco-seier satt til 2,50 ganger pengene. De gjorde også jobben i dobbelen, med over 1,5 mål til Monaco kombinert med Atlético Madrid-seier, men spanjolene klarte ikke innfri.

På torsdagens langoddsprogram er det igjen Europa League som er i fokus, med åtte returoppgjør i åttedelsfinalen. Manchester United skal til eksempel i aksjon mot Rostov, og Sander Berges Genk-lag møter Gent. FC København skal i Amsterdam forsøke å forsvare sin 2-1-ledelse mot Ajax. I tillegg er det duket for kvartfinale syv mellom Storhamar og Sparta, samt Lørenskog og Lillehammer. Den innholdsrike dagen avsluttes med et tosifret antall NHL-kamper.

Besiktas + Roma, samlet odds 2,59.

Roma - Lyon, H 1,67

Kamp to av to i åttedelsfinalen av Europa League, første kamp var en ellevill 4-2-kamp - full av nydelige mål fra spesielt Lyon.

Roma slo tilbake med en kontrollert 3-0-seier over jumboen Palermo i helgens Serie A-kamp og fikk med det slutt på en tre kamper lang tapsrekke. I ligaen hadde de vunnet samtlige hjemmekamper før Napoli kom på besøk nylig, men 12-0-1 er like fullt en knallsterk hjemmestatistikk. I europeisk sammenheng er tallene 2-1-1, der tapet kom etter de slo Villarreal 4-0 borte og i praksis hadde avansert.

Faste spillere i backen Emerson og vingen Perotti regnes som tvilsomme, men med gode sjanser for å rekke kampen. Den faste høyrebacken Bruno Peres ser det verre ut for. Clement Grenier har alt spilt Europa League denne sesongen og kan ikke være med.

Franske Lyon fulgte opp med en knallsterk 4-0-seier over et Toulouse-lag som sliter og har vært i god form en lang periode - 6-1-0 de siste syv er solid. Det er kanskje fordi de har spilt mange hjemmekamper den siste tiden, borte har de en langt svakere statistikk enn hjemme. 2-1-1 er bortetallene i europeisk sammenheng, 5-2-6 er de heller svake ligatallene.

Forsvarerne Rybus og N'Koulou, begge trolig startende om de var friske, står over med skader. I tillegg har Memphis Depay alt spilt Europa League for et annet lag og han kan ikke være med - han blir faktisk savnet ganske så mye.

Det blir nesten alltid målrikt med disse to lagene for tiden og vi tror det blir det også i kveld. Med Roma som seierherre til 1,67 i odds.

Besiktas - Olympiakos, H 1,55

Kamp to av to i åttedelsfinalen av Europa League, første kamp endte 1-1 etter at tyrkerne leverte den beste prestasjonen. Dermed har den tyrkiske serieleder det klart beste utgangspunktet, selv om 2-2 hjemme i helgen i ligaen ikke var et styrketegn.

Tyrkiske lag er som hovedregel best hjemme og i trykkokeren i Istanbul er det ikke forskjellig. De har 9-3-0 på hjemmebane i ligaen, men står med bare en seier og hele tre uavgjort i årets tre europeiske kamper. Tosic, Babel og Marcelo sliter med skader, men har alle en sjanse til å rekke kampen.

Olympiakos sparket sin trener før det første oppgjøret med dagens motstander og fikk greit betalt for det med 2-0-seier i helgen som gikk. Det var den første seier etter de tre ligatapene som kostet forhenværende Olympiakos-trener Paulo Bento jobben.

På bortebane har de ikke vært noe stort lag og 6-2-3 er ikke mer enn en godkjent statistikk på reisefot for en serieleder. 2-1-2 er bortetallene i europeisk sammenheng denne sesongen.

Det har ikke lykkes meg å finne oppdatert skadeinfo for gjestene, men i helgen manglet hele syv spillere - alle med tosifret antall kamper og et par av dem nøkkelspillere. Sebá, Vianna, Figueiras og Botía savnes alle og er som faste å regne.

Det er fordel Besiktas etter en god kamp sist og vi gir dem tillit mot et skadeskutt bortelag - som atpåtil er nødt til å angripe fra start. H spilles til 1,55 og gir oss totaloddsen 2,59.

