Howe kan ikke vekte ligacupen

Ligacupen fra England og Frankrike krydrer tirsdagens langoddsprogram, mens Kongsvinger - Bodø/Glimt og en rekke spennende Champions League kvalifiserings-kamper er høydepunktene denne tirsdagen.



Mandagen medførte dessverre ingen treff.



NB! Denne artikkelen inneholder begge dagens to oddstips.



Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Birmingham - Bournemouth, H 3,15.

Hjemmelaget har under Harry Redknapps ledelse fått en godkjent start på sesongen, med fire poeng fra like mange kamper. I ligacupens første runde smadret de League Two-laget Carlisle, selv da roterte de ikke ut alle elleve.

Mot Premier League-motstand på hjemmebane er det grunn til å vente et sterkt Birmingham-lag, selv om en viss rotasjon alltid må ventes i denne cupen.

Vertene har for øvrig tatt samtlige fire poeng hjemme og det er ingen hemmelighet at Harry Redknapp liker seg best på eget gress. Siden sist har de signert Cohen Bramall og Carl Jenkinson på lån fra Arsenal, kun førstnevnte er med i dag. Michael Morrison, Che Adams og Cheick Keita er skadde.

Gjestene har ingen grunn til å prioritere ligacupen. De to første ligakampene har vært elendige, med to tap for henholdsvis Watford og West Bromwich, uten å score mål. Eddie Howe er heller ikke kjent for å prioritere ligacupen særlig og han sender som regel ut samtlige elleve.

Blant de som kommer inn denne tirsdagen er trolig Jermain Defoe, som har fått begrenset spilletid så langt. Bournemouth har vært klart best på hjemmebane de senere sesonger.

Simon Francis er eneste fravær, men vi venter altså en viss rotasjon.

Dere skjønner hva vi vil frem til - mot et Bournemouth som nesten gir blanke, har Redknapp alle muligheter til å sikre en Premier League-skalp. Vi forsøker H til 3,10 ganger pengene.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 17.25.

Astana - Celtic, H 2,50.

Det ble total overkjøring på Celtic Park, med hele 5-0 til skottene. Fortelaget blir dagens kamp dermed nesten som en formalitet å regne, mens hjemmelaget vil gjøre hva de kan for å gjenreise såret ære.

Hjemmelaget fra Kasakhstan er midt i sesong og gjør det nokså skarpt her, med 18-3-2 så langt og klar serieledelse. 10-1-0 er tallene på hjemmebane, en statistikk de er nær ved å matche i Europa - 5-5-0 er hjemmetallene i Champions League siden de debuterte i 2015.

Den viktige forsvareren Logvinenko er suspendert, ellers skadefritt.

Gjestene er unektelig i rute til å sikre Brendan Rodgers' andre CL-gruppespill på like mange forsøk og har også vunnet alle hjemlige kamper så langt denne høsten. De slo Rosenborg og Linfield borte i tidligere kvalifiseringsrunder, men da med alt å spille for - i kveld kan de sleppe foten av gassen og hvile litt på laurbærene.

Sviatchenko, Boyata, Hayes, Eboue og nøkkelspilleren Dembele er alle ute med skade.

Flyreisen på rundt åtte timer skal vi heller ikke undervurdere og er nok en del av grunnen til at Astana gjør det såpass skarpt på hjemmebane i europeisk sammenheng.

Vi setter pengene våre på at Astana gjenreiser i det minste deler av æren og H spilles til 2,50 ganger pengene.

