Huddersfield kan fortsette å overraske

Lørdagens langoddsprogram er så deilig som lørdager skal være. Alle de stor europeiske ligaene er endelig i gang og tilbyr et svært rikt utvalg fra hele kontinentet. I tillegg er det to spennende kamper i kvartfinalen av den norske cupen, samt den ikke anonyme boksekampen mellom Floyd Mayweather og Connor McGregor.

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddstips 2: Watford-sjefen imponerer igjen

Oddstips 3: Ikke som planlagt for Fulham

Oddstips 4: Spalletti kjenner Romas svakheter

Tippekupongen: United-toget dundrer videre

V75 Sørlandet: Enorm V75-omgang med Gulljackpot

Fredag måtte vi tåle et tap, da Real Sociedads seier over Villarreal til to blank var det eneste av tre tips som gikk inn.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 15.55.

Huddersfield - Southampton, H 3,35.

David Wagner har virkelig knekket Premier League-koden i denne sesonginnledningen, med to virkelig imponerende seirer over henholdsvis Crystal Palace borte (3-0) og Newcastle hjemme (1-0). Og selv om de er uten baklengs, er ikke det grunnet defensivt fokus - de har virkelig gått hardt ut denne sesongen.

Nå gjelder det bare å holde momentum oppe og de leverte meget bra på hjemmebane forrige sesong. Vertenes nysigneringer Abdelhamid Sabiri og Florent Hadergjonaj blir ikke valgt så tidlig etter overgangen. Jonathan Hogg, Nahki Wells, Jon Stankovic og Martin Cranie er alle skadde.

Southampton klarte nesten å rote det til hjemme mot West Ham sist helg, etter å ha ledet 2-0 og med én mann mer nesten hele kampen. Men et sent straffespark sikret en 3-2-seier og dermed har de fått en god start med fire poeng på to kamper.

Gjestene har signert den solide Lazio-stopperen Wesley Höedt denne uken, men det er usikkert om han starter. Virgil van Dijk er fortsatt ute grunnet overgangsdramaet.

Nei: Huddersfield kommer ikke til å plukke like mye poeng gjennom hele sesongen, men vi tror opprykksflyten kan bli med dem litt lenger. Og ja: Southampton er det beste laget av disse med en margin, men vi har ikke blitt overbevist av deres to prestasjoner så langt.

3,35 er svært spennende odds på hjemmeseier til høytflyvende Huddersfield og vi mener det er et forsøk verd.

Klikk her for å levere!