Ikke som planlagt for Fulham

Lørdagens langoddsprogram er så deilig som lørdager skal være. Alle de stor europeiske ligaene er endelig i gang og tilbyr et svært rikt utvalg fra hele kontinentet. I tillegg er det to spennende kamper i kvartfinalen av den norske cupen, samt den ikke anonyme boksekampen mellom Floyd Mayweather og Connor McGregor.

Fredag måtte vi tåle et tap, da Real Sociedads seier over Villarreal til to blank var det eneste av tre tips som gikk inn.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 15.55.

Ipswich - Fulham, H 3,00.

Hjemmelaget og Mick McCarthy var ikke spådd en stor sesong etter en noe kjip sommer, men har virkelig skutt ut av startblokkene. Alle de fire første kampene er vunnet, og selv om ingen forventer at denne rekken skal vokse inn i evigheten, er selvtilliten og stemningen unektelig skyhøy på Portman Road om dagen.

Det må også nevnes at Ipswich har hatt en ganske lett kampprogram så langt.

Spissen David McGoldrick er trolig ute av personlige årsaker. Begge lag røk ut av ligacupen i midtuken, begge lag med svært reservepregede mannskap.

Fulham var på forhånd ventet å kjempe i toppen, men etter fire runder er det i motsatt ende av tabellen vi finner the Cottagers. Etter tre strake uavgjortkamper i innledningen, røk de sist helg hjemme for Sheffield Wednesday. Motstanden har vært sterk, men resultatene så langt er langt under forventning.

Rafa Soares savnes for gjestene.

Gitt lagenes respektive sesonginnledninger, stusser vi over at Fulham er så stor favoritt. De er det beste laget på papiret, men har neppe mye selvtillit etter den svake sesongstarten - Ipswich flyter på en bølge og vi backer dem til flotte tre ganger pengene.

