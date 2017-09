Immobile og Lazio er i kalasform

Tirsdag ble det en etterlengtet opptur, især for undertegnede, med to flotte treff på tre tips. Augsburg slo RB Leipzig til 3,25 ganger pengene og Leicester leverte mot Liverpool til tre blank.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddstips 1: Vålerenga er i fritt fall

Oddstips 2: Hertha Berlin undervurderes igjen

Tippetips: Lett match for PL-gigantene

Lørdagens V75: Gedigen V75-omgang med 24 millioner ekstra

Jägersro Galopp: Flott onsdagsgalopp fra Jägersro

Dagens langoddsprogram forsetter der tirsdagen slapp, med et rikholdig utvalg fra hele Europa. Flere PL-lag skal i aksjon i ligacupen, deriblant Manchester-duoen, Arsenal, Chelsea og Everton. I tillegg er det semifinale i cupen, mellom Vålerenga og Sarpsborg. Ellers spilles ligarunder i Spania, Italia og Tyskland.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 20.40.

Lazio - Napoli, H 3,20.

Denne kampen kommer til å bli en fryd. Lazio har, etter et skuffende uavgjortresultat mot nyopprykkede SPAL i åpningskampen, slått tilbake med tre strake seire, inkludert svært imponerende 4-1 over Milan hjemme.

Selv om de har mistet to nøkkelspillere i sommer, har de en svært dyktige manager i Simone Inzaghi og spillerne er erstattet klokt på overgangsmarkedet.

Lazio er normalt et bra hjemmelag, men røk hele 0-3 for dagens motstander forrige sesong. Felipe Anderson og Wallace er fortsatt ute for vertene. Kanskje er det dags for Nanis debut?

Spiller vakkert

Få lag i fotball-Europa spiller vakrere fotball enn Maurizio Sarris Napoli, som har fått en kanonstart på årets sesong og viser seg som en reell tittelkandidat. Alle fire seriekamper er vunnet og de har scoret 15 mål i disse, men de røk borte mot Shakhtar Donetsk i Champions League sist uke og har ikke møtt all verden til motstand i seriespillet enda.

Ingen spillere savnes for gjestene.

Begge lag har sett fryktelig sterke ut i sesonginnledningen og dette blir en heftig kamp. Vi synes hjemmelaget er noe undervurdert og finner verdien i H til 3,20.

Klikk her for å levere!