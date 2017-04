Ingen cup-walkover for Molde eller Brann

Tirsdag ble det en fin oppreisning etter minus-dagen på mandag. Chelsea scoret akkurat tidsnok i første omgang og sørget for at H/H-spillet mot Southampton gikk inn til 2,10 ganger pengene, Angers leverte til 2,20 hjemme mot Guingamp. Vårt eneste spill ut sørget Tony Adams og hans elendige Granada-lag for - vi skal aldri backe dem igjen! Lover!

Onsdagens langoddsprogram er virkelig rikholdig og her er det mye å sette fingrene i. Det er første runde i cupen og mange Eliteserie-lag skal i aksjon mot mindre og motiverte naboer. I Premier League spilles tre hyperviktige kamper for både topp- og bunnstriden. Dette krydres med fantastiske kamper fra resten av Europa, deriblant PSG - Monaco og Bayern München - Dortmund. Dagen avsluttes med to NHL-kamper.

I denne artikkelen tar vi for oss tre singelspill til høy odds på i teorien svakere hjemmelag.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 17.55.

Volda - Molde (4-0), H 3,30.

Her er spillet at Volda ikke taper med mer enn tre mål. Hjemmelaget spiller til vanlig i 4. divisjon og har vunnet sin eneste kamp der, 1-0 over Skarbøvik. Forrige sesong spilte de i 3. divisjon, altså fjerde nivå, men ble offer for den store omleggingen for å spisse divisjonene under Eliteserien.

Når regionstorerbror Molde kommer på besøk, vil de uansett være topp motiverte til å gi en liten karamell til Ole Gunnar Solskjærs stjernelag.

Vi husker hvordan Molde røk ut av cupen i 2. runde i fjor, da for Stjørdals-Blink, som riktignok er et bedre lag enn Volda. Molde kommer til å rotere mye nå som da, men er nok vare for å gå på en liknende skrell igjen.

Uansett er Volda såpass motiverte for å vise seg frem at de ikke kommer til å gi Eliteserie-stjernene noe gratis. Molde er selvfølgelig fortjent favoritt, men vi er ikke sikre på at de vinner med fire mål eller mer - uansett er 3,30 spennende odds på at de ikke gjør det.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 17.55.

Austevoll - Brann (4-0), H 3,40.

Austevoll er på mange måter i samme situasjon som Volda. De havnet midt på tabellen i 3. divisjon i fjor, men spiller nå i 4. grunnet spissingen. Der har de riktig nok tapt stort i sin eneste kamp så langt i sesongen, 4-0 for Bjarg.

Men igjen vil det være et topp motivert hjemmelag som kommer til å gjøre alt for å vise seg frem mot storebror Brann. Lars Arne Nilsens menn vil få lite eller ingenting gratis i denne kampen.

Vi husker hvordan Førde stod for fjorårets første cupbombe da de slo ut nettopp Brann på straffesparkkonkurranse i den 1. runden av NM, altså på stadiet de er kommet til nå. Også Brann kommer til å rotere mye og slippe til mange reserver.

Igjen er Brann fortjent favoritt og vi betviler ikke at de går videre, men ikke nødvendigvis med å vinne kampen med mer enn tre mål. Igjen fristes vi av oddsen på at Eliteserie-laget ikke vinner med fire mål eller mer og spiller H til 3,40.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 17.55.

Tillerbyen - Byåsen, H 3,05.

Vertene spiller til vanlig i Norsk Tipping-ligaen, som er fjerde nivå i denne regionen. Her har de også åpnet svært sterkt, med seks poeng på sine to første kamper og 5-1 i målforskjell så langt.

Byåsen spiller i Post Nord-ligaen, som er tredje nivå på landsbasis. De holdt seg i divisjonen med to poengs margin i fjor og har ikke fått en god start på årets sesong. Begge kamper har de tapt, hjemme for Vidar og borte for sterke Vindbjart.

Så er egentlig forskjellen mellom lagene så stor? Tillerbyen har fått en pangstart, spiller bare på nivået under og vil ha selvtilliten Byåsen mangler. I så henseende er 3,05 spenstig odds på en overraskelse her.

