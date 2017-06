Ingen drømmereprise for Tyskland

Det ble en knallstart på uken med treff på begge oddstips: Begge lag scorer i Strømsgodset - Molde til 1,60 ganger pengene og uavgjort i samme kamp til lekre 3,25.

På dagens langoddsprogram er det to flotte semifinaler i U21-EM i fokus, med England mot Tyskland og Spania mot Italia. Ellers er det ATP-turnering i Eastbourne, Start - Arendal i OBOS-ligaen og begynnelsen på Champions League-kvalifiseringen for mange lag.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 17.55.

England U21 - Tyskland U21, U 3,10.

Semifinale i U21-EM. England har hatt en relativt grei vei til denne semien, med seirer over Polen (3-0) og Slovakia (2-1), samt 0-0 mot Sverige i åpningskampen. De mangler noen av sine største stjerner til dette EM, Marcus Rashford inkludert, og troppen er på ingen måte på nivå med den til for eksempel Spania.

To svært viktige spillere i midtbanespiller Chalobah og vingen Redmond er tvilsomme til kampen - to store savn om de ikke skulle få grønt lys.

Tyskerne har kanskje et noe bedre mannskap enn dagens motstander på papiret, og kvalifiserte seg greit som beste toer tross 1-0-tap for Italia i siste gruppespillskamp. Stopper Jonathan Tah er ikke med her, men på denne posisjonen har de solid sekning.

Selv om Tyskland kanskje er hakket vassere på papiret, har vi store problemer med å skille lagene fra hverandre og finne en vinner. Igjen går vi for uavgjort, denne gangen til 3,10 ganger pengene. Måtte U-flyten fortsette!

