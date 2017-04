Ingen grunn til å tvile på Rosenborg

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Kristiansund og Molde åpnet årets Eliteserie lørdag kveld, men det er nok søndagen som er den store premieredagen da det spille seks kamper. I tillegg er det serieåpning i OBOS-ligaen og det vrimler av toppkamper rundt omkring i Europa, og kanskje spesielt oppgjøret mellom Arsenal og Manchester City i Premier League.

Rosenborg - Odd H 1,55 (spillestopp kl 19.55)

Trønderne fikk en god generalprøve med 2-0-seieren over Brann i onsdagens Mesterfinale. Laget var noe B-preget og det kommer de ikke til å være i dag. Pål-André Helland, Tore Reginiussen, Nicklas Bendtner og Mushaga Bakenga er alle aktuelle fra start.

Forrige sesong var de nær uslåelige på hjemmebane, med 14-0-1. Tapet, det kom for Odd, som de tapte begge kampene mot forrige sesong. Yann-Erik de Lanlay, Magnus Stamnestrø, Marius Lundemo og John Hou Sæter mister kampen.

Gjestene har på sin side hatt en halvsvak oppladning til premieren, med hjemmetap for Start i den siste treningskampen - uten at vi legger så stor vekt på det. De fremstår minst like sterke som i fjor, selv uten de store endringene - Odds styrke ligger i kontinuiteten både på trener- og spillersiden. Telemarkingene var solide hele forrige sesong og klokket inn på gode 7-3-5 på reisefot. Unngår Skiens-laget de viktige skadene, som de var så uheldige med forrige sesong, så er de nærmeste utfordrer til Rosenborg. Dessverre så rekker ikke meget viktige Jone Samuelsen kampen og det svekker Odds muligheter.

Rosenborg var nesten utilnærmelige på Lerkendal i fjor og taper ikke hjemme mot Odd to sesonger på rad. 1,55 i hjemmeodds kommer vi neppe til å se flere ganger på Lerkendal denne sesongen og det er klart godkjent odds.

Strømsgodset — Haugesund H 1,67 (spillestopp 17.55)

Det har vært en viss endring i Godset-laget denne vinteren og opp mot fire aktuelle startere har kommet inn. Øyvind Storflor, Martin Rønning Ovenstad, Petter Vaagan Moen og Mohammed Abu er alle borte. Inn har spillere som Stian Ringstad, Henning Hauger og Pontus Engblom kommet, tre svært habile spillere. Og ikke minst har Tor Ole Skullerud vært der i hele vinter.

Habil er også hjemmestatistikken til Strømsgodset, Marienlyst har vært et fort i mange år. I det som var en mellomsesong i fjor, ble det likevel 9-5-1 på Gamle Gress.

Førstekeeper Espen Bugge Pettersen er langtidsskadd og Sosha Makani står i mål. Backen Mounir Hamoud er også ute.

Haugesund må først og fremst finne en måte å klare seg uten sin viktigste forsvarsspiller, William Troost-Ekong er borte fra klubben etter en knallsesong i fjor. Det har også vært en del rokeringer i angrepet, med Miljeteig og Agdestein borte. Erik Huseklepp vil imidlertid styrke offensiven ganske klart. Anthony Izuchukwu, Eirik Mæland, Bruno Leite og Bruno Soares mister alle serieåpningen.

Gjestene havnet til slutt på en fjerdeplass forrige sesong, men mange av de antatte topplagene hadde en sesong langt under pari og det skal godt gjøres å kopiere fjorårets. De var klart best hjemme da, med 4-4-7 på reisefot.

8-2-0 på de ti siste tilsvarene i Drammen og det skal være klar fordel Godset i denne premieren. 1,67 er oddsen på Godset. Man blir ikke rik av å lansere favorittdobler, men denne får gå gjennom nåløyet all den tid det er vanskelig å finne gode spill i seriepremierer. Totalodds 2,59.