Ingen har råd til tap i hatkampen

På dagens langoddsprogram er det godt og variert, med Tour de Ski, fotball og NHL på menyen. Kvinnene skal gå 10 kilometer jaktstart, herrene 15 kilometer, og Norsk Tipping har en rekke spennende dueller. Tottenham - Chelsea er høydepunktet i fotballverden, men Real Madrid - Sevilla - med Ødegaard i troppen - skal ikke overses.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Tour de Ski - menn: Oppgaven til Sundby er ikke umulig

Tour De Ski - kvinner: Weng har overtaket på Østberg

Regnskap: Strålende overskudd i desember for oddstipsene

Oddstips 2: Han er Spurs' ivrigste kortsanker

V76 Bjerke: Flåten kusker årets første V76-banker

V4 Umeå: Det oser store kroner av onsdagens omgang

Det føles bittert å ikke sitte igjen med gevinst fra hjemmespillet på Bournemouth mot Arsenal etter de ledet 3-0, men slik er fotballen i blant. De tre andre spillene tirsdag var feilvurderinger og bommet.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.55.

Tottenham - Chelsea, U 3,10.

Vi har brukt lang tid på å finne vårt utvalgte utfall av denne kampen, men lander på at vi ikke klarer å finne en vinner. Selv om ingen manager vil innrømme det - isolert sett er ett poeng grei fangst fra denne kampen, selv om Pochettino spesielt nok kunne ønske seg tre.

Tottenham har slått tilbake etter tap for Chelsea og Manchester United for en måned siden med fire rake seirer, målene kommer endelig lett og de har 13 nettkjenninger på disse fire kampene. Hjemme på White Hart Lane har de en upåklagelig statistikk så langt, 7-2-0 er tall som bør få Chelsea til å grøsse.

Nesten alle nøkkelspillere er endelig tilbake for hjemmelaget, Erik Lamela er eneste fravær. Det har vært viktig for det nylige oppsvinget.

Chelsea sikret sin 13. seier på rad med 4-2 over Stoke lørdag og de har også vært heldige med antall hviledager og reisedøgn i juleperioden. At de skal tape en kamp virker nå nesten utenkelig, men dette blir den tøffeste kampen siden de gjestet Manchester City for en måned siden.

Bortestatistikken er upåklagelig med 7-1-1. Kun stopperen John Terry er ute, noe han har vært en god stund. Nok en gang kan Antonio Conte stille uendret.

Vi ser for oss en kamp mellom to lag med vanvittig respekt for hverandre og som samtidig er nesten umulig å bryte ned. Spesielt gjestene vil nok være tålelig fornøyd med poengdelingen her og 3,10 er grei odds på dét.

Klikk her for å levere!