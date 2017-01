Ingen målfest med Norge

Det er et uoversiktlig langoddsprogram som står foran oss denne tirsdagen. Norge skal i sving allerede kl 14 til sin fjerde kamp i håndball-VM. Ellers er det omkamper i FA-cupen som dominerer i kveld og det spilles også et par kamper i Get-ligaen i ishockey her hjemme.

Norge - Brasil under 55,5 mål - 1,77 (spillstopp kl 13.55)

De norske håndballherrene har gjort et bra mesteskap hittil. I en rufsete åpningskamp mot Polen vant de 22-20. Fulgte så opp med en solid prestasjon og seier 28-24 mot Russland og hang bra med storfavoritten Frankrike søndag med tap 28-31. De to første kampene har altså endt med hhv 42 mål og 52 mål.

Dagens motstander Brasil er i posisjon til å ta fjerdeplassen og dermed avansere til sluttspillet. Tapte 16-31 mot Frankrike i åpningskampen, men har vunnet de to neste med hhv 28-24 mot Polen og 27-24 mot Japan. Antall mål i de tre kampene er altså 47, 52 og 51.

I spillet over/under 55,5 mål er begge oddsene satt til 1,77. Med tanke på at to av Norges tre kamper og samtlige tre kamper for Brasil med tildels betydelig margin har gått under 55,5 mål, må det være åpenbart å sette pengene på under 55,5 mål her. Dessverre tilbyr ikke Norsk Tipping singelspill på denne, så vi må kombinere.

Tyskland - Saudi-Arabia handikap fulltid 0-12 B 2,25 (spillstopp kl 17.40)

Tyskland er en av outsiderne til å vinne mesterskapet og de to første kampene er da også begge vunnet. Ungarn ble slått 27-23 i åpningskampen, mens Chile ble slått 35-14 i den andre kampen.

Saudi-Arabia har som ventet tapt sine to første kamper. Men hang brukbart med mot Kroatia og tapte kun med fem mål (23-28). I den andre kampen tapte laget med tre mål mot Hviterussland (26-29). Samme Hviterussland som altså tapte 28-32 mot Chile, Chile som Tyskland banket med 19 mål.

Vi vektlegger dog at Saudi-Arabia kun har tapt med hhv 5 og 3 mål i sine to første kamper og at det skal være ålreit sjanse for at Saudi-Arabia kan holde tapssifrene litt nede i kveld også.

At Tyskland vinner er hevet over enhver tvil, men med handikap på 0-12, må det være en viss verdi i å spille Saudi-Arabia i dette spillet og at de maks taper kampen med 11 mål. 2,25 i odds på at de klarer det, er bra odds.

Totalodds på denne håndballdobbelen ender da på 3,98.