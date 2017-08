Ingen varm velkomst for Ronny Deila

Uken endte fantastisk, med treff på to av fire tips. Lille-seieren var aldri truet til 2,10 ganger pengene og dobbelen med Florø og Sarpborg 08 sant sent, men godt, til 3,32 ganger pengene. Ukeregnskap kommer i løpet av dagen i denne delen av artikkelen.

Mandagens langoddsprogram har en del spenstige høydepunkter, med norske øyne er Strømsgodsets kamp mot Vålerenga den virkelige godbiten. Det er også flere fotballkamper fra resten av Europa på menyen.

Strømsgodset - Vålerenga, U 3,25.

Hjemmelaget skulle nok ønske at sommerferien aldri kom, for de spilte sin beste fotball på slutten av vårsesongen. Fire poeng i kamper mot Kristiansund (4-2) hjemme og Molde (0-0) borte gjør at de klatret opp på trygg grunn før ferien.

Men drammenserne har underprestert stort, det kan man ikke stikke under en stol, og selv om tallene 4-3-1 isolert sett er gode hjemmetall, har de hatt relativt enkel motstand hjemme og tre av lagene de har slått kommer fra nedre halvdel av tabellen.

Vilsvik og Junior returnerer etter suspensjoner, mens Marcus Pedersen og Henning Hauger er friskmeldte etter småskader.

Ti på seks

Gjestene hadde også en fin avslutning på vårsesongen, med ti poeng og null tap på de siste seks kampene. Dermed er de midt på tabellen før høstsesongen, med ny stadion, innledes.

Det er imidlertid ganske stor forskjell på hjemme- og bortelaget Vålerenga, på reisefot har de 2-2-4. De er fortsatt et naturgresslag, som taler mot dem i dagens kunstgresskamp.

Adam Larsen Kwarasey er ventet å debutere i mål mot gamleklubben. Ellers kan Deila glede seg over en friskmeldt tropp.

Når alt kommer til alt, vil nok begge lag være fornøyde med ett poeng her - især Vålerenga. Vi finner stor uavgjortfare i denne kampen og spiller U til 3,25 ganger pengene.

