Ingen walkover for Athletic Bilbao

Vi bommet grovt på Mourinhos prioritering av kampen mot Saint-Etienne og Juventus ble til slutt for sterke mot Porto. Likevel kan vi notere et pent overskudd, takket være Valencias deilige 2-1-seier over Real Madrid til 4,90 ganger pengene. Det er ikke ofte Simone Zaza har tjent oss så mye penger på så kort tid!

Dagens langoddsprogram er så variert som det kan bli. I Lahti skal det endelig deles ut medaljer og det er sprint som står på programmet. Europa League er i full aksjon og det skal spilles et tosifret antall returkamper med spennende forutsetninger. I GET-ligaen spilles fire kamper. Og dagen avsluttes med en håndfull kamper fra NHL.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 18.55.

Apoel Nicosia - Athletic Bilbao, H 3,45.

Returoppgjør i Europa League, spanjolene har med seg 3-2 fra forrige ukes kamp på San Mamés. Vertene spilte dermed en overraskende bra kamp og vil øyne alle muligheter til avansement her.

For det er på hjemmebane de virkelig leverer. Samtlige tre hjemmekamper i høstens gruppespill ble vunnet og de slo også Rosenborg 3-0 i kvalifiseringen til Champions League på eget gress. 5-1-0 er hjemmetallene i europeiske turneringer denne sesongen. Vertene dominerer den hjemlige serien og har 32 hjemmepoeng av 36 mulige.

Kun den faste midtbanespilleren Bertoglio savnes for hjemmelaget.

Best hjemme

Athletic Bilbao er seg selv like fra sesong til sesong, knallsterke i Bilbao og tilsvarende svake på reisefot. I høstens gruppespill tapte de to av tre bortekamper, den siste endte uavgjort, og tallene i ligaen er svake 2-2-7 på reisefot.

I tillegg mangler de to nøkkelspillere til dagens kamp, toppscorer Aritz Aduriz og stopperkjempen Aymeric Laporte. Målvakten Arrizabalaga er også utilgjengelig.

Vertene har ingenting å tape og er nødt til å jakte seieren. Vi tror de har langt bedre vinnersjanser enn oddsen tilsier mot et svært bortesvakt Athletic-lag. Det gjør at vi ikke klarer å motstå deilige 3,45 på hjemmeseieren her.

