Ingen walkover for Leipzig

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Midtukekupong: Tippekupong med PSG og Neymar

Oddsdobbel: Derby må få opp farten

Oddssingel: Ingen walkover for RB Leipzig

V65 Bjerke: Herlig V65-vorspiel på Bjerke

Endelig er landslagspausen over og allerede fredag er det et meget innholdsrikt langoddsprogram. Med kamper fra England, Tyskland, Spania, Danmark og Frankrike, og i tillegg er det seriestart i ishockey her hjemme.

Hamburger SV - RB Leipzig H 3,70 (spillestopp kl 20.25)

Hjemmelaget har de siste sesongene vært involvert i bunnstrid, men har åpnet denne sesongen med to strake trepoengere. Serieåpnet med 1-0 hjemme mot Augsburg og overrasket med å vinne 3-1 borte mot FC Köln i andre serierunde. Det er faktisk den beste seriestarten Hamburg har hatt på sju år. Midtstopper Mergim Mavraj ble utvist mot Köln og soner følgelig karantene i kveld.

RB Leipzig som lenge holdt følge med Bayern München sist sesong, men endte opp med å være 15 poeng bak på andreplass, innledet denne sesongen med å tape 0-2 borte for Schalke 04. Kom også bakpå 0-1 hjemme mot Freiburg i den andre runden, men snudde kampen og vant tilslutt med komfortable 4-1. Hadde 8-5-4 på bortebane sist sesong. Kvalifiserte seg også for Champions League og allerede førstkommende onsdag venter første gruppespillkamp mot Monaco.

0-4 i tilsvarende oppgjør sist sesong, men denne utgaven av hjemmelaget ser klart bedre ut. Bortelaget er satt til veldig stor favoritt her og 1,80 er jo en vits. Hamburger SV må testes her og 3,70 på hjemmeseier er flott odds,