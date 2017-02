Ingen walkover for Manchester City

Et av to oddstips traff mandag, 1860 München-seier til 2,35 ganger pengene, og sørget for overskudd på oddstipsene for tredje dag på rad.

Dagens langoddsprogram er svært rikholdig og det er mye å sette fingrene i. Championship spiller en håndfull kamper, Storhamar tar imot rivalen Stavanger Oilers, men de virkelige godbitene finner vi i Champions League. Bayer Leverkusen - Atlético Madrid og Manchester City - Monaco er virkelig deilige kamper.

Dagen avsluttes med et knippe NHL-kamper, der New York Rangers og Mats Zuccarello er blant de innvolverte.

NB! Denne artikkelen inneholder to oddstips - et langskudd og et kortspill.



Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 20.40.

Manchester City - Monaco, U/H til pause/fulltid.

Første kamp av to i åttedelsfinalen i Champions League. Vi backer vertene, men med et forbehold.

Hjemmelaget roterte ut spillere som de Bruyne, Sané og Sterling fra start mot et enda mer reservepreget Huddersfield i lørdagens cupkamp, 0-0 endte kampen. Hadde før det vunnet tre rake seriekamper, om enn ikke veldig overbevisende, så en klar forbedring fra formen rundt juletider.

7-4-1 er hjemmetallene i ligaen og de har faktisk plukket brorbarten av sine poeng på reisefot. 7-3-2 er knallsterke pausetall på eget gress.

Kolarov har slitt den siste tiden, men er trolig med i dag. Clichy er mer tvilsom. Kompany, Gundogan og Jesus er definitivt ute.

Satser defensivt

Monaco har klart den kunst å beherske både en defensiv og kynisk kontringsstil, sammen med en fintflytende og sprudlende offensiv - men sjelden samtidig. Siden de starter på bortebane etter å ha vunnet høstens gruppespill lett, kommer de trolig til å ta minimal risiko og satse alt på de få overgangene de får. De er knallsterke på hjemmebane og vet de kan gjøre jobben der.

Ingen lag er i bedre form enn Monaco i Ligue 1, som har 14 poeng fra de siste seks. De liker seg best hjemme og bortetallene er 7-4-2 totalt, knallsterke 8-3-2 til pause.

Den faste forsvareren Jemerson er suspendert, den ikke uviktige midtbanespillere Boschilia går skadet.

Vi forventer et defensivt Monaco og det kommer ikke til å bli lett å bryte ned. At de holder ut til pause er langt fra utenkelig, men vi tror Manchester City tar det til slutt og løser en vanskelig kamp rent spillemessig med en U/H-variant til fire i odds.

Klikk her for å levere denne!

Dagens kortspill, innleveringsfrist klokken 20.40.

Fernandinho får kort, 3,40 i odds.

Han har fått mye fokus av disiplinære årsaker denne sesongen, Fernandinho har slitt med å beherske seg i flere situasjoner. Fem kort på 20 Premier League-kamper denne sesongen, to av dem direkte rødt, er dog ikke hårreisende.

Men i Champions League har han fått kort i tre av seks kamper denne sesongen. Han har faktisk fått ett kort per 100. minutt han har spilt i Europa denne sesongen, hvis vi ekskluderer playoffen mot Steuaua (der han fikk null kort på 104 spilleminutter). Og ingen lagde flere frispark enn Fernandinho i forrige sesongs Champions League.

Dette blir en intens kamp og den virkelige krigen kommer til å stå på midtbanen. Der går det ofte en kule varmt for Fernandinho og 3,40 i odds på at han får kort er klart spillbart.

Klikk her for å levere denne!