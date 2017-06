Ingen walkover for Spanias stjerner

Det ble en knallstart på uken med treff på begge oddstips: Begge lag scorer i Strømsgodset - Molde til 1,60 ganger pengene og uavgjort i samme kamp til lekre 3,25.

På dagens langoddsprogram er det to flotte semifinaler i U21-EM i fokus, med England mot Tyskland og Spania mot Italia. Ellers er det ATP-turnering i Eastbourne, Start - Arendal i OBOS-ligaen og begynnelsen på Champions League-kvalifiseringen for mange lag.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.55.

Spania U21 - Italia U21, U 3,45.

Ok, det er mye som taler for Spania. De har vært det beste laget så langt i turneringen, har det diskutabelt beste laget på papiret og fikk hvile hele førsteelleveren i siste gruppespillskamp (som de likevel vant 1-0). Spanjolene er storfavoritt til ikke bare denne kampen, men også hele turneringen.

Det er ventet at de starter med det samme mannskapet som slo Makedonia 5-0 og Portugal 3-1. Og det er et lag av høy, høy klasse.

Italia rotet kraftig mot Tsjekkia (1-3), men gjorde jobben mot Tyskland og tok seg videre med 1-0-seieren der i siste gruppespillskamp. Deres styrke ligger først og fremst i det defensive, ingen overraskelse, dette, med en rett og slett knallsterk forsvarsrekke. Og et godt organisert forsvar er vanskelig å bryte ned, uansett hvor gode angripere du selv har.

Det er forsvarsspillet som blir Italias sjanse i kveldens kamp og vi tror de kan frustrere Spania lenge. 1,60 er for kjip odds på hjemmeseieren, så svake er ikke Italia. Dét, i tillegg til at det er en semifinale og risikoen blir nedjustert deretter, gjør at vi spiller U til langt mer spenstige 3,45.

