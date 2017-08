Ingen walkover for United

Dagens langoddsprogram er fullspekket med deilig fotball fra primært Norge og England. Manchester United skal i gang med sin sesong hjemme mot West Ham, Tottenham møter Newcastle borte og Eliteserien stiller med full runde og knallgode kamper - blant mye annet.

Lørdag gikk skikkelig skeis, med bom på alle tre tips.



Dagens singel, innleveringsfrist klokken 16.55.

Begge lag scorer i Manchester United - West Ham United, ja 2,10.

Manchester United har forsterket med to startere i Nemanja Matic og Romelu Lukaku, samt Victor Lindelöf, som er ventet å starte på benken. Det bør bety at de klarer å minske antall uavgjortkamper på hjemmebane fra i fjor, da hele ti av 19 kamper endte med ett poeng.

Men defensivt ser ikke United særlig forsterket ut, og Shaw og Rojo savnes fra forsvarsrekken. Det gjør dem sårbare mot et giftig West Ham-lag.

Fordelingen på Old Trafford sist sesong var 11/8 favør begge lag scorer, inkludert 1-1 mot dagens motstander.

Gjestene har forsterket med en rekke nøkkelspillere denne sommeren og alle er klare for debut. Zabaleta, Javier Hernandez og Marko Arnautovic bør være startere i aften. Med Slaven Bilic' fortsatt gode track record borte mot topplagene, ser vi for oss at de kan plage United i aften.

2,10 på at begge lag scorer er spennende i denne kampen og spilles. Har du mer risiko i deg, kan kanskje 1-1 til 9,50 være verdt et forsøk.

