Intens sluttspillkamp i Eastern Conference

På torsdagens langoddsprogram er det ikke mye for den fotballinteresserte, men det er full rulle fra amerikansk NHL. Det er også derfra vi henter våre to tips.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips 1: Carolina Hurricanes gjør jobben

Tabelltips Eliteserien: Slik går det - tror vi

V4 Örebro: Meget spennende omgang i lunsjen

V5 Momarken: Lunsj med Truls

Onsdag ble en stor nedtur for våre oddstips. Samtlige tre anbefalinger gikk dessverre ut.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 01.25.

Boston Bruins + Tampa Bay Lightning, samlet odds 2,80.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Boston Bruins - Dallas Stars, H 1,70

Kampen om den andre wildcard-plassen fra Eastern Conference er beinhard. Bruins har den nå, men hele fire lag er innenfor en rekkevidde på seks poeng og tre lag er innenfor fire poeng. Det betyr at hjemmelaget ikke har råd til mange feilsteg om de vil kjempe om Stanley Cup-trofeet.

En elendig formperiode har blitt snudd nylig, med to rake seirer over gode lag i New York Islanders og Nashville Predators, begge etter tre perioder. Det etter fire rake tap. De har vært gode på hjemmebane denne sesongen, 17-3-16 er tallene. To mann er ute med skader, ingen av dem viktige.

Dallas Stars er uten mulighet til å oppnå noe som helst, med 16 poeng opp til en plass av betydning og tolv poeng igjen å spille for. De har vært i varierende form, på ingen måte elendige, men røk 4-1 borte for Montreal Canadiens natt til onsdag.

Bortelaget savner fire vinger, deriblant Patrick Sharp, Antoine Roussell og Jiri Hudler, alle med en viss rolle denne sesongen.

Bruins har ulver i hælene og er nødt til å sette inn en god sluttspurt. Vi tror denne overlegne motivasjonen sikrer dem seieren mot et Dallas-lag på vei inn i feriemodus. H spilles til 1,70.

Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings, H 1,65

Veldig like forutsetninger som i kampen over. Tampa Bay er tre poeng bak Boston Bruins og dermed den siste wildcard-plassen, i tillegg har de en kamp til gode på sine rivaler. Dermed har Florida-laget alle muligheter om de setter inn en god sluttspurt.

Formen deres er også svært bra, med tre seirer på rappen, selv om de to siste har kommet etter forlengning. Så sent som natt til lørdag slo de dagens motstander 2-1 etter ekstraomganger. De har dog tapt sine tre siste kamper hjemme i Florida og 14-9-14 er ikke en spesielt sterk hjemmestatistikk.

Vertene er også hardt rammet av skader, med fem ikke uviktige spillere ute. Tre av fire centere mangler, Namestnikov er eneste av de vanlige centerne som er frisk. I tillegg mangler vingene Callahan og Garrison, førstnevnte har dog vært ute lenge.

Red Wings' flotte rekke med 25 sluttspill på rad fikk en ende natt til onsdag, da de røk 4-1 for Carolina Hurricanes. Nå er selv det teoretiske håpet ute og det er selvfølgelig en enorm nedtur for en by som sliter tungt med så mye annet.

Formen er dog ikke så verst og de har fem seirer på de siste åtte, men røk altså i Carolina. De har vært ganske svake på reisefot hele sesongen, med 4-18-17 etter ordinær tid. Seks spillere er skadet, deriblant viktige Athanasiou og Ericsson.

Vertene er nødt til å vinne for å legge press på Bruins, gjestene har nettopp opplevd sin kanskje største nedtur på 25 år og er uten motivasjon til dagens kamp. Vi backer det motiverte hjemmelaget nok en gang og får en totalodds på 2,80 for vår motivasjonsdobbel.

Klikk her for å levere!