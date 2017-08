Ipswich lander i kveld

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Vålerenga avslutter ikke sin Ullevaal-periode med stil og historien gjentok seg ikke i Borås. Det var status etter mandagen og da er det en glede å kunne invitere til et betydelig mer fristende langoddsprogram tirsdag. Liverpool og FC København er blant lagene som skal ut i Champions League-playoff og i England er det midtukerunde i Championship.

Millwall - Ipswich H 2,00

Nyopprykkede Millwall innledet sin sesong med et ufortjent 0-1 tap borte for Nottingham Forest i seriepremieren forrige fredag og måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Bolton lørdag, også det en kamp laget burde vunnet. Kom seg til Championship til tross for at laget kun endte på 6. plass i League One forrige sesong, og hadde da solide 13-6-4 på The Den i London.

Ipswich har innledet med full pott etter sine to første seriekamper. I seriepremieren ble det 1-0 seier hjemme mot Birmingham, mens det lørdag ble det 2-1 seier borte mot Barnsley. Endte helt nede på 16. plass forrige sesong og er ikke blant lagene som er ventet i toppen denne sesongen. Hadde svake 5-6-12 på bortebane forrige sesong.

Det er alltid litt skummelt å sette penger på lag som burde og skulle hatt flere poeng, men Millwall skal ha gode vinnersjanser i kveld og 2,00 på hjemmeseier spilles.

Brentford - Bristol City H 1,95

To gode prestasjoner av Brentford i de to første seriekampene har gitt null poeng. Tapte i og for seg fortjent borte mot nyopprykkede Sheffield United i seriepremieren og gjorde mye rett hjemme mot Nottingham Forest hjemme lørdag. Til tross for et markant spillemessig overtak, endte likevel laget opp med å tape 3-4.

Bristol City innledet sin sesong med solid 3-1 seier hjemme mot Barnsley, men til tross for tidlig ledelse borte mot Birmingham lørdag, endte laget opp med å tape 1-2. Endte på 17. plass sist sesong og hadde ikke bedre enn 4-5-14 på bortebane da.

Brentford vant tilsvarende seriekamp 2-0 forrige sesong og til tross for at laget har tapt sine to første seriekamper denne sesongen, gir vi laget tillit i kveld til klart akseptable 1,95 i odds.

Det gjør at vi får en sprek Championship-dobbel her til 3,9 i odds.