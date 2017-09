Island vil være med

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram bære naturlig nok preg av den pågående VM-kvalifiseringen, men er det fulle runder i både League One og League Two i England og her hjemme er det også fulle serierunder i begge avdelingene i Postnord-ligaen. I tillegg er det åtte VM-kvalifiseringskamper blant annet med godbiten Spania mot italia lørdag kveld.

Det ble bra treff for begge våre langoddsforslag fredag. Dobbelen med seire til Norge og Slovakia satt og ga 3,10 i odds. Singelspillet på Danmark satt som et skudd til pene 2,15 i odds.

Finland - Island B 1,80 (spillestopp kl 17.55)

Finland får ikke orden på sitt landslag i fotball og etter seks spilte kamper i VM-kvalifiseringen står Finland med ett fattig poeng. Det kom poenget kom hjemme mot jumbo Kosovo i åpningskampen. På den annen side har Finland kun røket med ett mål i hjemmekampene mot Kroatia (0-1) og Ukraina (1-2) og i det omvendte møtet mot Island i Reykjavik ledet faktisk Finland 2-1 etter 90 minutter, men endte opp med å tape 2-3.

Island henger meget godt med i denne gruppen og tok altså skalpen til Kroatia hjemme i Reykjavik i den siste kvalifiseringskampen. Med fire gjenstående kvalifiseringskamper er Island a poeng med gruppeleder Kroatia og har to poengs luke ned til Tyrkia på 3. plass og Ukraina på 4. plass. De to lagene møtes i Ukraina lørdag kveld. Skulle den kampen ende med poengdeling og Island vinner denne, er luken økt til fire poeng. Island har to av sine tre siste hjemme og vinner de dem, er de minimum gruppetoer. Nå er Island litt mer rufsete på bortebane enn hjemme. 1-1 mot Ukraina, 0-2 mot Kroatia og 2-1 seier mot Kosovo er tallene hittil.

Uansett dette, så er det Island som har alt å spille for i denne kampen og 1,80 på borteseier er helt grei odds.

Walsall - Plymouth (spillestopp kl 15.55)

11-5-7 og 11-6-6 på hjemmebane de to foregående sesongene for Walsall som har innledet med 1-2-1 på de fire første seriekampene. Tapet kom borte mot Bury i seriepremieren. 2-1 seier hjemme mot Oldham i andre serierunde. Sist lørdag lå laget under med 0-3 hjemme mot Bradford til pause, men en sterk snuoperasjon i andre omgang gjorde at det endte 3-3.

Nyopprykkede Plymouth innledet med 1-2 tap borte mot Peterborough, mens det ble 2-0 seier hjemme mot Charlton i andre serierunde. Så ble det 1-1 borte mot Southend, men sist lørdag ble det magaplask og tap 0-4 hjemme mot Scunthorpe. I den kampen fikk laget Antoni Sarcevic utvist på overtid i første omgang på stillingen 0-1 og det forklarer nok noe av årsaken til de stygge tapssifrene.

Hjemmesterke Walsall får klar tillit her og 2,00 i hjemmeodds er godkjent.

Vi kombinerer da Island-seier med seier til Walsall og får 3,60 i totalodds.