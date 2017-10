Islands borteproblemer kan bli deres bane

De virkelig spennende landskampene var kanskje forbeholdt gårsdagen, men det er nøkkelkamper også i dag, blant annet Islands tøffe bortekamp mot Tyrkia. Ellers er programmet preget av storfavoritter i aksjon, som Italia, Spania og Kroatia.

Den gode uken fikk en bråstopp torsdag, da null av fire tips gikk inn og det er bare å ta selvkritikk for overmotet.



Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Tyrkia - Island, H 1,85.

En skikkelig nøkkelkamp i denne gruppen, som ser slik ut i kampen om de to øverste plassene:

Dermed er det unødvendig å si at ingen ønsker å tape denne kampen, Tyrkia må vinne, mens Island kan nøye seg med uavgjort. Tyrkerne har kommet seg etter en elendig start på kvalifiseringen og har kapret tolv poeng på de siste fem kampene sine, etter bare to på de første tre.

På hjemmebane har de virkelig gjort jobben og de har 3-1-0 på sine hjemmekamper, poengtapet kom for Ukraina i 2-2-kampen der. Alle nøkkelspillere er med til denne skjebnekampen, inkludert Arda Turan, som har begravd stridsøksen med Fatih Terim.

Grunnen til at Island lever greit med uavgjort her, er at de møter Kosovo på hjemmebane i siste kamp, som skal bli tre greie poeng. Seier er naturligvis det optimale, men hovedfokus blir nok å holde tyrkerne bak seg på tabellen.

Trener Hagrimsson har med seg alle nøkkelspillerne sine til denne kampen. Likevel må vi lene oss mot hjemmesterke og seiersdesperate tyrkere og spiller H til 1,85.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Østerrike - Serbia, B 2,00.

Hjemmelaget kvalifiserte seg med en fantastisk statistikk til foregående EM, men er ikke i nærheten av å kopiere bragden i denne omgang. Med ni poeng er det hele fem opp til andreplasserte Wales og de må altså vinne begge sine og håpe at både Wales og Irland taper sine to resterende ... det ser unektelig mørkt ut.

På hjemmebane har de skuffet stort, med seier kun over jumboen Moldova og til sammen to poeng mot Georgia, Irland og Wales.

Et drøss med etablerte nøkkelspillere savnes i troppen. Martin Harnik, Sebastian Prödl, Zlatko Junuzovic og selveste David Alaba er alle ute.

Gjestene vinner gruppen med seier i aftern. Og de har vært solide gjennom hele kvalifiseringen, 5-3-0 er tallene deres og de har atpåtil ti poeng på de seneste fire kamper. Især på bortebane har de overbevist, med ti poeng fra fire kamper også her.

Det må nevnes at siste kamp er hjemme mot Georgia, så de skal ha gode muligheter til å vinne gruppen selv med tap i aften. Landslagsveteranen Zoran Tosic er eneste nøkkelspiller som savnes, serberne har med seg tett opp mot den beste troppen de kan mønstre.

Serbia har vært gode på bortebane og er VM-klare med seier mot et skadeskutt Østerrike-lag som har slitt gjennom hele kvalifiseringen. B spilles til to blank.

