Jaap Stam kan fullføre mirakelet

På papiret er det knapt noen ting som skiller lagene som møtes i den kanskje mest overraskende playoff-finalen til Premier League noensinne. Begge avsluttet rett over nedrykksstreken i fjor, men har ved hjelp av kloke managersigneringer og signeringer generelt, snudd alt på hodet i løpet av under et år.

Huddersfield havnet til slutt på femteplass - fire poeng bak foran dagens motstander. I playoff-semien slo de ut svært formsterke Sheffield Wednesday på straffespark etter to uavgjorte kamper.

Trener og Klopp-venn David Wagner kan mønstre den samme elleveren som sist. Chelsea-spilleren Kasey Palmer kan være en overraskelse i laget, dog, etter å ha vært ute i tre måneder.

Alltid undervurdert

Jaap Stams menn har vært et av de mest innbringende lagene for oss denne sesongen, bookmakerne har rett og slett nektet å akseptere at Reading er et langt sterkere lag enn de antok på forhånd. De var laget som var nærmest å sikre en direkte opprykksplass og klokket inn på en makeløs tredjeplass. Fulham ble slått i playoff-semien.

Spillemessig har lagene mye til felles, begge liker å sette tryggheten først - noe som forklarer hvorfor begge kampene i ligaspillet endte med ettmålsseier til hvert av lagene.

Jordan Obita er trolig med etter å ha stått over mot Fulham. Garath McCleary er også aktuell for start.

Det blir neppe mye som skiller lagene, men vi klarer ikke å begripe hvorfor Huddersfield er den store favoritten. Reading var det beste laget i grunnspillet og har også hatt klart best form inn mot playoffene. Vi takker og bukker og spiller B til 3,15 i denne milliardkampen.

