Jaap Stam og Reading kan rykke opp

Lørdagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og på fotballfronten er det storoppgjøret mellom Liverpool og Tottenham som er den største godbiten. Det er ellers full runde i alle de øverste ligaene i England, en rekke kamper i Bundesliga, i La Liga, i Serie A og i Frankrike. Det er ellers duket for både VM-sprint for herrer i VM i skiskyting og VM utfor herrer i alpin-VM.

Reading FC — Barnsley H 1,80 (spillestopp kl 15.55)

Etter tre strake trepoengere ble det 2-2 borte mot Ipswich forrige runde, uten at Jaap Stam trenger å miste nattesøvn av den grunn. De har fått skikkelig los på de to topplagene og ser at både Newcastle og Brighton går på poengtap titt og ofte for tiden. Fem poeng er avstanden opp til Brighton på 2. plass.

Vertene har vunnet sine to siste hjemmekamper og har generelt vært knallsterke gjennom hele sesongen på eget gress: 10-3-2. Forsvarerne Joey van den Berg og Paul McShane er begge ute. Stephen Quinn og Deniss Rakels er tilbake fra skader, men ikke med i dag.

Barnsley har snust på playoffplassene nesten hele sesongen, uten helt å nå opp. De har nå to poengtap på rad, etter 1-3 hjemme for Wolverhampton og 0-0 mot Preston forrige helg. Poengmessig har de faktisk levert best borte denne sesongen og 7-1-6 er solide tall. To av de siste tre på bortebane er vunnet.

Midtbanespilleren Alex Mowatt er suspendert og forsvarer Aidy White er skadet. Backen Any Yiadom er tilbake etter Afrikamesterskapet.

Sju seire på de åtte siste hjemmekampene for Reading, og 1,80 i hjemmeodds er slett ikke verst og spilles.

Derby County — Bristol City H 1,70 (spillestopp kl 15.55)

Steve McClarens bryllupsreise med Derby er over og the Rams har faktisk tapt tre av sine siste fem kamper, mot svært sterk motstand. Dette har likevel ikke gjort at de har falt helt utenfor toppstriden og playoffhåpet lever til de grader.

Det er på hjemmebane den gamle Newcastle- og England-sjefen virkelig har gjort jobben, 23 poeng av de 27 han har spilt for siden han tok over. Onsdag måtte de dog spille 120 minutter borte mot Leicester i en omkamp i FA cupen, men der var omtrent hele førsteelleveren byttet ut.

Duoen Craig Bryson og Will Hughes er tilbake etter å ha mistet kampen mot Leicter.

Bristol City fikk stoppet en tapsrekke på åtte kamper og har nå til og med vunnet en kamp, hjemme over jumboen Rotherham forrige helg. De er dog helt katastrofale på reisefot og 2-2-10 er elendige tall på reisefot. Korey Smith og Adam Matthews er enedelig friskmeldte og Matty Taylor er aktuell for debut.

6-1-0 på de sju siste hjemmekampene for Derby og solid vinnersjanse også her. 1,70 er godkjent hjemmeodds og Derby spilles i kombinasjon med Reading. Totalodds 3,06.