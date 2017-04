Jerv får opp dampen

Søndagens langoddsprogram er vanvittig godt, med full runde i Eliteserien, OBOS-ligaen og Serie A, blant annet. GET-ligafinalen går inn i finale nummer fem, denne gangen i Stavanger. Og Manchester United, Everton og Leicester skal alle i aksjon i Premier League.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips 1: Vålerenga slår tilbake

Oddstips 2: Kongsvinger bør ikke undervurderes

Oddstips 3: Fiorentina kan få det tøft

Oddstips 5: Luften går ut av Inter

Tippekupongen: Strømsgodset trives best hjemme

V75 Solvalla: Vidåpen V75-omgang på Solvalla

V4 Bro Park: Søndagsgalopp med Nelson

Det ble dessverre et underskudd på lørdagens oddstips. West Bromwich feilet oss, Stoke feilet oss og Blackburn feilet oss. Tapet ble begrenset av dobbelen med RB Leipzig (der vi hadde mye flaks) og Rosenborg til en samlet odds på 2,63.

Dagens dobbel 1, innleveringsfrist klokken 16.55.

Jerv + Las Palmas, samlet odds 3,23.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Jerv - Ranheim, H 1,70

Grimstad-laget åpnet med en svært tøff bortekamp mot nyopprykkede Florø og de ble lenge presset hardt på nord-vestlandet. Likevel slo de tilbake og 1-1 må sies å være godkjent for serieåpning å være.

De var solide på hjemmebane i lange perioder forrige sesong og klokket til slutt inn på 8-5-2. Jerv vant begge kampene mot dagens motstander forrige sesong, 2-1 ble resultatet på Levermyr. Underlaget i dag er naturgress, til forskjell fra hva Ranheim bruker til vanlig.

Vertene har ikke meldt om troppen sin enda, men de har ingen suspensjoner.

Kunstgresslaget Ranheim fikk en god start med 1-0-seier hjemme over Strømmen. De var ganske svake på reisefot hele fjorårssesongen, hvor de endte midt på tabellen, med 4-2-9 på reisefot. Heller ikke trønderne melder om sin tropp, men fikk ingen mann utvist sist.

Jerv er det beste laget og de får vår tillit.

Las Palmas - Real Betis, H 1,90

To ferdigspilte lag er i aksjon her og i vår bok er det alltid fordel hjemmelaget. Las Palmas har riktig nok to tap på rad, borte for Eibar og Celta Vigo, men hjemme på ferieøya si har de vært knallsterke hele sesongen. 8-5-2 er knallsterke hjemmetall og de har vunnet sine to siste hjemmekamper, over Villarreal og Osasuna.

Javi Castellano og Jonathan Viera bør begge bli klare til spill i dag, som betyr at troppen er fri for skader.

Betis har også tapt begge kamper siden landslagspausen, borte for Espanyol forrige helg og hjemme for Villarreal i midtuken. Ni poeng skiller ned til nedrykksstreken, trolig for mye til at det blir ordentlig farlig.

Bortetallene denne sesongen er elendige 3-1-11 og de to siste bortekamper er tapt for solid motstand. Darko Brasanac har fått for mange gule kort og må stå over. Cristiano Piccini er tvilsom.

Ferdigspilte lag leverer sjelden på bortebane og Betis har vært svake på reisefot hele sesongen. Las Palmas er på sin side knallsterke hjemme og vi tror de leverer foran egne fans. H spilles til 1,90 og gir oss totaloddsen 3,23.

