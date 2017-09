Jürgen Klopp kan ikke prioritere ligacupen

Det er full midtukerunde i de fleste store ligaer denne uken og moroa starter allerede tirsdag. I England skal de spilles ligacup, med Leicesters hjemmekamp mot Liverpool som det store høydepunktet. Ellers skal Barcelona og Inter i aksjon i Spania og Italia, mens Bayern München har en tøff bortekamp i Tyskland - og mye, mye mer.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Leicester - Liverpool, H 3,00.

Leicester har hatt et tøft kampprogram i sesonginnledningen, med tap i ligaen for Chelsea, Manchester United og Arsenal. Kampene mot Brighton og Huddersfield har imidlertid gitt fire poeng, så de har hodet over vann enn så lenge.

Ingen trenger påminnes den store snuoperasjonen Craig Shakespare leverte med Leicester forrige sesong og spesielt på hjemmebane har det gitt utslag - hjemmetallene til Shakespare i alle turneringer er så langt 7-2-2, med én seier og ett tap denne sesongen. De slo Liverpool i Shakespares debut med 3-1.

Siden Leicester «slipper» å spille Champions League denne sesongen, kan de vekte ligacupen mer enn de ellers ville gjort - selv det er grunn til å vente endringer. Jamie Vardy har en liten smell og spares til helgens ligakamp mot nettopp Liverpool, backen Christian Fuchs det samme.

Elleve unggutter

For Liverpools del er det nok grunn til å vente elleve unggutter eller backuper fra start. Spillere som Grujic, Oxlade-Chamberlain og tredjekeeper Danny Ward er trolig med i startoppstillingen. Det er både hva Klopp har gjort ved tidligere anledninger og med Champions League-deltakelse som nytt av året, er det enda større grunn til å gjøre det i aften.

Liverpool sliter for så vidt litt med formen, med stygt 5-0-tap for Manchester City og to rake uavgjortkamper mot Sevilla og Burnley etter landslagspausen.

Dejan Lovren er tvilsom, Nathaniel Clyne er enda ikke kampklar.

Liverpool har nok helgens bortekamp mot dagens motstander i tankene og feller neppe mange tårer om de ryker ut av denne turneringen. Vi backer hjemmelage til tre ganger pengene.

