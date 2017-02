Juventus gjør jobben

Dagens langoddsprogram er virkelig rikholdig, med full rulle i GRUNDIG-ligaen, Porto - Juventus og Sevilla - Leicester i Champions League og et par deilige oppgjør fra Europa League. Saint-Etienne - Manchester United er høydepunktet i sistnevnte turnering.

Dessverre ble det en svak dag for våre oddstips tirsdag og vi må bokføre et underskudd. Fem tips ble anbefalt og kun Fernandinho-kort til flotte 3,40 ganger pengene gikk inn.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Porto - Juventus, U 3,10.

Åttedelsfinale i Champions League, første kamp av to. Portugiserne kommer med best tenkelig form, for seks av syv kamper er vunnet i 2017. I helgen roterte de ut et par-tre spillere, men vant likevel lett 4-0. Nå er de helt oppe i ryggen på Benfica i hjemlig liga.

Spesielt på hjemmebane har de vært solide denne sesongen og 11-1-0 er knallsterke hjemmetall i ligaen. Syv poeng av ni mulige ble fangsten i høstens gruppespill, der poengtapet kom for FC København.

Vertene stiller uten fravær.

Formasjonsendring

Juventus tapte for Fiorentina i midten av januar og tok umiddelbart grep. En ny formasjon som gir mer balanse og frihet til de offensive stjernene har resultert i syv strake seirer, fem av dem uten baklengsmål. På bortebane tar de generelt lavere risiko og står uten baklengsmål i de tre kampene etter tapet for Fiorentina.

Det er hjemme på Juventus Stadium de er best, men 8-0-4 er en stødig bortestatistikk i ligaen. I høstens gruppespill vant de alle tre bortekamper, over solide lag som Lyon og Sevilla.

Stopperne Andrea Barzagli og Giorgio Chiellini er begge tvilsomme. Om de skulle miste kampen, er Benatia - Bonucci fortsatt et helt OK stopperpar.

Juventus er en av utfordrerne til Champions League-tittelen og det er vanskelig å se for seg at de taper denne. Vi tror de er tålelig fornøyde med uavgjort og det blir vårt valg til 3,10 ganger pengene.

