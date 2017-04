Juventus har Monaco i bakhodet

Vi kunne notere oss for pluss i regnskapet på torsdag, med uavgjortspillet i Manchester-derbyet til 3,45 ganger pengene som treff på totalt tre tips. Sevilla kom for sent, mens Jesus Navas til undertegnedes store overraskelse ikke startet.

Dessverre annullerer ikke Norsk Tipping kortspill så lenge spilleren kommer inn og vi måtte bokføre det som tap - vi tar selvkritikk på at vi anbefalte et kortspill på en spiller som ikke startet og beklager så mye.

Fredagens langoddsprogram opptrer som et flott vorspiel til en enda flottere helg, med godbiter som Atalanta - Juventus og Bayer Leverkusen - Schalke på menyen, inkludert Cardiff - Newcastle i England. Langoddsprogrammet krydres videre av kamper fra hele Europa.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Atalanta - Juventus, H 3,45.

Svært viktig kamp for begge lag. Atalanta tar et syvmilssteg mot Europa League-plass med seier og Juventus langt på vei sikrer Serie A-tittelen med tre poeng. Sistnevnte har dog noen flere matchballer enn hjemmelaget.

Vertene er Serie As store positive overraskelse og Bergamo-klubben ligger på femteplass etter en glitrende sesong. Det er et ungt og spennende lag, med en rutinert manager som har vært med lenge - Gasperini. Deres 3-4-3-formasjon har sørget for mange skalper denne sesongen.

Hjemme har de vært særlig sterke, med 11-2-3. De siste tre hjemmekamper har gitt syv poeng. To spillere er tvilsomme, Dramé og Zukanovic, begge klarer man seg fint uten.

CL i horisonten

Juventus har en alle tiders mulighet på Champions League-finale med Monaco i semifinalen, første kamp spilles onsdag. Trener Max Allegri har varslet at han kommer til å stille med toppet forsvar samt Khedira (som er suspendert neste uke), de øvrige er mer usikre. Gazzetta dello Sport venter et helt toppet lag og det er ingen grunn til å tvile på dem.

Likevel har man en følelse av at Juventus-stjernene kommer til å ha semifinalen i bakhodet og trekke seg unna de tøffeste duellene og unngå slitasjer og skader. De vet at de normalt skal vinne hvertfall tre av de siste fem gjenværende kampene, som er nok til å sikre Serie A-tittelen.

10-2-4 er Juventus' sterke bortetall og det er lenge siden forrige tap. Marco Pjaca og Daniele Rugani er eneste fravær, begge backuper.

Juventus er nok fornøyde med et poeng her, mens Atalanta har alle tiders mulighet til å få en fot i Europa League - og ta en ny, stor skalp. Vi prøver oss på et frekt H-spill til 3,45 ganger pengene.

Klikk her for å levere denne!