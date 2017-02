Juventus jakter ny the Double

Uken startet bedre enn den forrige avsluttet. Over-spillene satt så det suste i både Leicester og Firenze, til en totalodds av 2,52. Lyngby klarte ikke å avgjøre kampen tross stort overtak i kampen og den andre dobbelen gikk dessverre ikke inn.

Tirsdagens langoddsprogram er rikholdig og mye spennende er det å ta fatt i. Vi starter med 10 kilometer klassisk for kvinnene i Lahti. Tre kamper i Championship - deriblant superduellen Brighton - Newcastle - står på menyen. I GET-ligaen spilles en håndfull kamper og NHL har helt full runde. Som ikke det var nok, spanjolene tyvstarter sin serierunde og det spilles cup i blant annet Frankrike, Italia og Tyskland.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Juventus + Bordeaux, samlet odds 2,55.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Juventus - Napoli, H 1,70

Italiensk cupsemifinale, første kamp av to. Hjemmelaget tok sin 30. strake hjemmeseier i ligaen da Empoli ble greit slått 2-0 i helgen. Dermed har de vunnet de ni tellenede kampene etter de røk 2-1 for Fiorentina i midten av januar og la om formasjonen, syv av seirene uten baklengsmål.

Midtbanespillerne Sturaro og Marchisio går skadet, stopper Benatia det samme. Marchisio vil bli savnet i kveld.

Napoli tapte på sin side sekspoengskampen hjemme mot Atalanta i helgen og har nå bare tre poeng ned til nettopp Atalanta i kampen om tredjeplass og Champions League. Dermed blir kommende helgs bortekamp mot Roma av avgjørende betydning.

7-3-2 er en god bortestatistikk for Sarris menn, som forut for Atalanta-matchen var i bra form med 13 av de siste 15 mulige poeng. Den faste midtbanespilleren Allan (skadet) og den faste høyrebacken Hysaj (suspendert) mister kampen, det samme gjør backupstopperen Tonelli.

Juventus vinner alle hjemmekampene sine i italienske konkurranser og det er vanskelig å se at de ikke vinner også denne. Napoli er for all del et god lag, men den gamle dame er et par hakk vassere i Torino. 1,70 er god odds på et så solid hjemmelag.

Bordeaux - Lorient, H 1,50

Åttedelsfinale i fransk cup. Bordeaux er i glitrende ligaform, med 16 poeng av de siste 21 mulige og tap kun for PSG i denne perioden. Det gjør sjansene for europacup-plass solid kommende sesong, og de møter hovedrivalen Lyon til en svært viktig kamp alt fredag. En viss rotasjon er derfor ikke utenkelig til dagens kamp.

6-4-4 er bare godkjente hjemmetall for Bordeaux og de har ikke tatt mer enn fire poeng på de siste tre hjemmekamper i ligaen. Men mot Lorient har de grei kontroll på hjemmebane, med seier i de seks siste tilsvarende oppgjørene.

Poundjé, Traoré og Touré savnes for vertene, men ingen av dem er som faste eller særlig innflytelsesrike å regne denne sesongen.

Gjestene har fem poeng opp til trygg grunn og er nødt til å sette alle kluter til for å redde ny kontrakt. Den seneste formen har vist få tegn på at de er klare for en slik redningaksjon, de har tre tap på rappen uten å score mål, dog mot solid motstand. Helgens hjemmekamp mot Marseille er flere hakk viktigere enn cupen for Lorient nå.

De faste midtbanespillerne Mvuemba og Mesloub, i tillegg til mindre viktige Barthelmé er alle ute for gjestene og det er all grunn til å vente rotasjon i tillegg. Bortestatistikken er udugelige 1-2-11 i ligaen.

Bordeaux er det klart beste laget og med den klart beste formen, H til 1,50 spilles uten særlig mye om og menn. 2,55 blir totaloddsen på vår favorittdobbel.

