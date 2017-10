Juventus kan trenge tid

Onsdagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i de åtte gruppespillkampene som spilles i Champions League. Manchester United, Barcelona, Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus og Atletico Madrid er alle i aksjon, og felles for samtlige er at de er tildels store favoritter i sine respektive kamper.

Det ble klaff på to av tre Champions League-tips tirsdag og spesielt singelspillet på Spartak Moskva hjemme mot Sevilla var en godbit. 5-1 vant russerne til herlige 3,80 i odds. Dobbelen med seire til Manchester City og RB Leipzig gikk også inn til 2,90 i odds.

Juventus - Sporting Lisboa pause/fulltid dobbel U/H 3,50 - spillestopp kl 20.40



Gruppe D. Det går ikke helt på skinner for Juventus hittil denne sesongen og lørdag ble årets første hjemmetap et faktum når laget røk 1-2 hjemme mot Lazio. Har dermed fem poeng opp til serieleder Napoli. Røk 0-3 borte mot Barcelona i den første gruppespillkampen, men gjorde jobben og vant 2-0 hjemme mot Olympiakos i den andre. 6-4-0 på de ti siste gruppespillkampene hjemme.

Sporting med bra start i den hjemlige serien og står uten tap på de åtte første seriekampene (6-2-0). Er likevel to poeng bak serieleder Porto som kun har avgitt poeng i en kamp. Innledet gruppespillet med en sterk borteseier mot Olympiakos, men røk 0-1 hjemme for Barcelona i den andre.

Det er vanskelig å tro på annet enn hjemmeseier her, men det er verd å merke seg at Olympiakos holdt 0-0 borte mot Juventus for to uker siden. Sporting Lisboa vil naturligvis prøve å holde nullen i det lengste og med tanke på at hjemmeoddsen er begredelige 1,33, øker vi risikoen også i dette spillet. Uavgjort til pause og Juve-seier etter full tid betaler flotte 3,50 i odds.