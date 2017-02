Juventus setter skapet på plass

Lørdagens oddstips gjorde nesten rent bord og vi kan melde om følgende: West Bromwich-seier til 2,15 i odds. Dobbelen med Chelsea og Hertha Berlin til 3,61 i odds. Og ikke minst: godbiten med Hull-seier over Liverpool til 6,65 ganger pengene. Deilig!

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips 1: Opprykksnervene melder seg for Brighton

Oddstips 3: Torino har havarert totalt

Tippekupongen: Manchester United har mistet selvtilliten

Søndagens langoddsprogram er svært spennende, med to Manchester-lag i aksjon, full runde i Serie A og diverse godbiter fra resten av Europa.



Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 17.25.

Juventus + Eintracht Frankfurt, samlet odds 2,29.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Juventus - Inter, H 1,53

Hjemmelaget durer på og har gode mulighet til å ta en ny double denne sesongen. På hjemmebane har de ikke satt en fot feil og vunnet elleve av elleve så langt, de nærmer seg 30 hjemmeseirer på rad i ligaen.

De hadde ikke cupkamp i midtuken og har således hatt en optimal oppladning til kampen. Backupen Mario Lemina er tvilsom, eller skadefritt. Marchisio starter trolig på benken etter sine skadeproblemer.

Inter viste svakhets tegn for første gang på lenge da de røk 1-2 hjemme for Lazio i cupen på tirsdag. Det etter åtte strake seirer i alle turneringer, som har ført dem inn i kampen om topp tre og Champions League-spill for alvor.

Stefano Piolis menn har vunnet de tre siste bortekampene sine, dog mot svak motstand. Statistikken totalt er 5-1-5 på reisefot så langt denne sesongen. Ingen fravær rammer gjestene.

Uansett, Juventus i Torino er det ingen som tar poeng fra. Selv ikke Inter. H spilles til 1,53.

Eintracht Frankfurt - Darmstadt, H 1,50

Den imponerende sesongen til Eintracht Frankfurt fortsetter og de ligger på en knallsterk tredjeplass før runden. Forrige fredag tok de tre poeng borte mot Schalke og det er normalt hjemme de har levert denne sesongen - 5-3-0 er knallsterke hjemmetall og de siste tre på hjemmebane har gitt syv poeng.

De relativt faste midtbaenspillerne Huszti og Fabian er ute.

Darmstadt har på sin side skilt seg ut som en klar jumbo og ligger seks poeng bak Ingolstadt på kvalifiseringsplass. Når man ser på bortestatistikken, er det forståelig. De har null poeng på åtte bortekamper i Bundesligaen så langt.

Kun Oliinyk savnes for gjestene.

Darmstadt har null poeng på reisefot og lite tilsier at de skal få det mot overbevisende Eintracht. Vi backer vertene også her, til 1,50 ganger pengene. Dette gir oss en grei favorittdobbel til 2,29 ganger pengene.

Klikk her for å levere denne!