Kalla er Sveriges håp

Det er et meget rikholdi utvalg på Langoddsen tirsdag. Det spilles fotball i både Championship, League One og League Two i England og det er midtukerunde i Spania. Både i Tyskland, Italia og Frankrike er det cup på programmet. På ishockeyfronten spilles det fire kamper i Get-ligaen og full runde i SHL. I VM på ski i Lahti er det duket for 10 km klassisk for kvinner.

Krista Pärmäkoski - Charlotte Kalla 1,45 - 2,25 (spillestopp 12.40)

Duell mellom lørdagens sølvvinner Krista Pärmäkoski og lørdagens bronsevinner Charlotte Kalla og oddssetterne har åpenbart kun tatt utgangspunkt i lørdagens Skiathlon. Det er altså ikke mer enn en drøy uke siden jentene gikk denne distansen i Otepää og da gjorde Kalla et kanonløp og ble toer bak Marit Bjørgen, mens Krista Pärmäkoski endte nesten minuttet bak Kalla. Så skal det selvsagt nevnes at Pärmäkoski da kom direkte fra et høydeopphold og at det løpet må sees i lys av det.

På lørdagens skiathlon der jentene først gikk 7,5 km klassisk, vekslet Krista Pärmäkoski, Charlotte Kalla, Marit Bjørgen og Heidi Weng helt likt, når de var inne til skibytte. Kalla er ikke den som trives best med slike skiathlon-løp og ble hektet av nesten umiddelbart på skøytedelen, men tok seg sammen og holdt farten meget bra.

Tirsdag er det intervallstart og Kalla har meget gode meritter på denne distansen, selv om det har vært i skøyting. Hun gjorde et strålende klassisk løp i Otepää i steintøffe løyper og hun gjorde en meget bra første del av lørdagens skiathlon som også var i klassisk. Det er heller ingen tvil om at Krista Pärmäkoski trives på tirsdagens øvelse, men dette handler om først og fremst om odds.

Det burde vært tilnærmet lik odds på disse to, og da er det ingen tvil om at 2,25 på at Kalla vinner denne duellen, er klart spillbart.