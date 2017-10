Kampen ingen vil tape

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram er slett ikke verst og byr blant annet på den utrolig viktige bunnkampen mellom Lillestrøm og Aalesund i Eliteserien. I tillegg er det Premier League-fotball, AIK spiller avgjørende sølvkamp i Allsvenskan og både i La Liga og Serie A spilles det seriefotball.

Lillestrøm - Aalesund U 3,65 (spillestopp kl 18.55)





1-0 målet til Frode Kippe i sluttminuttene i forrige hjemmekamp mot Sogndal, ga LSK tre poeng i den kampen og ga LSK viktige poeng i bunnstriden. Det var mer forventet at LSK ville tape borte for Odd forrige mandag, men LSK ga Skiens-laget kamp til døra og tapte vel litt ufortjent 0-1. Siden Sogndal som innehar kvalikplassen tapte sin kamp 1-4 borte mot Strrømsgodset i går, vil Lillestrøm få seks poengs luke ned til kvalikplassen med tre poeng i kveld. 6-2-5 er anstendige tall på Åråsen og i kveld returnerer også Frode Kippe etter endt karantene.

Aalesund slo Odd 5-1 hjemme 25. juni, men har ikke vunnet siden og står med kun fire poeng på de tolv siste seriekampene (0-4-8). Sist lørdag fikk Aalesund sjansen til å spille elleve mot ti hjemme mot Kristiansund de siste 20 minuttene, men kom under 0-1 og berget et helt avgjørende poeng fire minutter på overtid. For sikkerhets skyld skal Aalesund møte Rosenborg, Sarpsborg og Strømsgodset i de tre siste seriekampene, så det ser tungt ut. Vil med seier i kveld passere Sogndal på tabellen med et poeng. 2-4-7 på bortebane.

Det står faktisk 1-5-0 på de seks siste tilsvarende på Åråsen og det kanskje enda viktigere for Lillestrøm å unngå tap enn å vinne. 1,65 på hjemmeseier er uansett veldig kjip odds, vi skjener til historien og spiller en svært godt betalt poengdeling til 3,65 i odds.