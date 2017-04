Kampen Leeds ikke har råd til å tape

Lørdagens oddsprogram inneholder flere deilig oppgjør fra flere ligaer. Det er mye som står på spill for flere klubber nå i alle ligaer. Opprykk og nedrykk skal spikres, og det er få steder hvor ting er klart.

Leeds + Werder Bremen til 3,67 i odds. Innleveringsfrist 15.25 lørdag. Begge kampene kan spilles som singler.



Leeds - Norwich, H til 1,95 i odds

Dette er kampen Leeds er nødt til å vinne. Taper de her, er det game over i kampen om play off-plass.

Norwich er ikke i dårlig form, og har plukket jevnt med poeng den siste tiden, til tross for at de ikke har noe å spille for.

Leeds tapte sin forrige hjemmekamp, en av få de faktisk taper på Elland Road.

Vertene står med 14-3-5 på eget gress, mens Norwich har 5-5-12 borte.

Den eneste motivasjonen Norwich har i dette oppgjøret, er at de kan stikke kjepper i hjulene for opprykksambisjonene til Leeds. Men er det nok?

Vi tror ikke det, når de skal møte et Leeds-lag som har alt å tape her. Leeds har også hatt et godt tak på Norwich i de siste innbyrdes oppgjørene.

Selv om vertene står med to strake ligatap, tror vi de er for sterke for Norwich her.

Werder Bremen - Hertha Berlin, H til 1,88 i odds

Denne kampen bør det egentlig ikke være noen tvil om hvem som vinner.

Werder Bremen har vært bunnsolide på hjemmebane den siste tiden, og vinner alt de møter.

For Hertha Berlin er det omvendt. De står emd fires trake bortetap, og har ikke mye å spille om, annet enn å beholde Europa League-plassen i serien.

Werder Bremen kjemper for å komme opp til Europa League-plass, og er i meget fin form.

Vertene har vunnet seks av sine syv siste kamper i serien. Bunnsolid!

Her blir det H.