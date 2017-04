Kan ikke ignorere oddsen på Leeds

Sportspills øvrige meny Langfredag:

En fantastisk påskehelg står foran oss og fotballmessig er det en kanonhelg vi har i vente. Langfredag er nok ikke den aller mest innholdsrike, men det er tilnærmet full runde i Championship og det spilles La Liga-kamp og kamper i League One i England i tillegg.

Newcastle - Leeds B 5,10 (spillestopp kl 20.40)

Hyperinteressant toppoppgjør i Championship, der hjemmelaget tar et langt steg mot direkte opprykk med seier, mens Leeds nesten må ha tre poeng for å holde konkurrentene bak seg i playoffkampen.

Newcastle imponerer ikke for tiden, selv om det blitt to seire på de tre siste seriekampene. de seirene er tatt med knappest mulige margin hjemme mot bunnlagene Wigan (2-1) og Burton (1-0). Sist lørdag ble det 1-2 tap borte for Sheffield Wednesday. Faktisk har ikke Newcastle bedre enn 2-2-2 på de seks siste seriekampene, men likevel har laget ti poeng ned til Huddersfield med fem seriekamper igjen (Hudds har dog en kamp mindre spilt). Spissen Dwight Gayle (22 seriemål) er skadet.

Leeds innehar 5. plassen før denne runden med totalt 72 poeng. Har dog Fulham kun fem poeng bak seg og trues altså bakfra. Leeds har vært klart best hjemme denne sesongen (14-3-4), mens bortetallene viser 8-3-9. Har ikke vunnet mer enn en av sine fire siste bortekamper, men er naturligvis ikke sjanseløse mot et åpenbart Newcastle. Forsvarsspilleren Liam Cooper er fortsatt ute med karantene.

Hjemmeoddsen på 1,50 må jo være en dårlig vits. 5,10 i borteodds på Leeds er så høyt at denne må angripes fredag.