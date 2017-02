Klar medaljesjanse for Ole Einar

Det er et fantastisk flott langoddsprogram som står foran oss denne torsdagen. En rekke interessante kamper venter i Europa League, og det er 20 km i Hochfilzen for gutta. På ishockeyfronten er det full runde her hjemme i Get-ligaen og i Sverige er det full runde i SHL. I tillegg er det en rekke kamper i NHL natt il fredag.

Normaldistanse (20 km) menn - Tar medalje - Ole Einar Bjørndalen 4,00 (spillestopp kl 14.25)

Det blir ikke lett de norske utøverne å hamle opp med "umulige" Martin Fourcade på dagens 20 km. Skulle franskmannen skyte 20 treff, er han nærmest uslåelig og selv med et par tilleggsminutter, blir han vanskelig å slå.

Derfor er det mer sannsynlig å tro at nordmenn kan havne på pallen. En av dem er uten tvil Ole Einar Bjørndalen. Veteranen ble nummer åtte på sprinten (en bom) og fulgte opp med en strålende jaktstart søndag (19 treff) og ble belønnet med bronse. Farten i sporet var solid på den jaktstarten, men mest av alt har det sett veldig bra ut skytemessig for Ole Einar hittil i VM. Ole Einar ble nummer fire på denne distansen i Anterselva (kun åtte sekunder opp til pallen) og han ble nummer fem på denne distansen i sesongåpningen i Østersund i fjor høst. Det er de to eneste gangene gutta har gått 20 km denne sesongen.

4,00 i odds på at Ole Einar Bjørndalen tar steget opp på pallen i ettermiddag spilles.