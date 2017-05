Klar tillit til solide Brann

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram byr på full runde i både Eliteserien og OBOS-ligaen her hjemme, da det allerede tirsdag er duket for den tradisjonelle 16. mai runden. I tillegg er det full fart rundt omkring i fotball-Europa og langoddsprogrammet er rett og slett strålende.

Brann — Molde (spillestopp kl 19.55)

Brann fortsetter å få dårlig betalt på bortebane og slapp inn overtidsmål (tap 1-2) mot Rosenborg på Lerkendal forrige helg - tross en god prestasjon nok en gang. På hjemmebane har de imidlertid vært solide så langt og de har syv poeng på de første tre hjemmekampene sine. Viking, Strømsgodset og Haugesund har stått på motsatt banehalvdel så langt.

Sivert Heltne Nilsen returnerer etter suspensjon, Kristoffer Barmen er også friskmeldt. Vito Wormgoor er usikker.

Molde har ikke vist seg som den åpenbare utfordreren til Rosenborg så langt denne sesongen og de står nå med tre kamper uten seier. Sist lørdag ble det et forsmedelig 0-1 tap hjemme for Aalesund.

Gjestene har vært varierende på bortebane, etter 1-0-seieren i Kristiansund på åpningskampen har det blitt uavgjort mot Sandefjord og Haugesund, samt tap på Lerkendal. Også dagens kamp er på naturgress, et underlag Molde ikke bruker til vanlig. Midtbanedynamoen Babaca Sarr og viktige Petter Strand er utilgjengelige grunnet skader.

1,90 på hjemmesterke Brann er slett ikke verst betalt og spilles.

Kristiansund BK — Lillestrøm H 2,35 (spillestopp kl 17.55)

Livet smilte til Christian Michelsen og KBK da de tok historiens første bortepoeng i Eliteserien, etter 1-1 mot Tromsø. I tillegg har de hatt bra flyt på hjemmebane de siste to kampene, med 1-0-seier over Brann og 2-0 over Strømsgodset, solide motstandere.

Åpningskampen tapte de dog 0-1 for Molde, men det er ingen tvil om at Kristiansund vil bli tøffe å møte på hjemmebane denne sesongen. Sverre Økland er kanskje tilbake etter lengre tids skade, Joakim Bjerkås er også i trening. Thompson Ekpe er usikker, mens Aliou Coly og Henrik Gjesdal ikke er helt kampklare.

Det er vanskelig å vite hva man får med Lillestrøm denne sesongen, de har vært svært ustabile. Forrige mandag tapte de 0-1 for Odd etter å ha slått Sogndal 1-0 borte i forrige serierunde. Men fem av syv kamper denne sesongen er tapt og ingen har scoret færre mål enn LSK i sesonginnledningen. I det minste kan de stille med uendret lag fra sist. En målscorer er sårt savnet på Romerike.

Hjemmelaget har spilt seg opp etterhvert, er mer "vant" til nivået i Eliteserie. 2,35 på hjemmeseier spilles i en dobbel med seier til Brann og gir oss spreke 4,47 i dobbelodds.