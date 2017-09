Klasseforskjell mellom Bodø/Glimt og resten

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

V76 Bjerke: Stor jackpotkveld med kr 1 344 618 ekstra

V4/V5 Jägersro: Strålende galopponsdag på Jägersro

Vi er inne i vakuumet mellom landslagsspill og klubblag rent fotballmessig, som sterkt preger langoddsmenyen. Bodø/Glimts kamp mot Sandnes Ulf er imidlertidig en godbit fra Norge og det samme er US Open-turneringen i tennis.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 18.55.

Bodø/Glimt - Sandnes Ulf, H 1,55.

Det virker å være hevet over enhver tvil: Bodø/Glimt kommer til å vinne OBOS-ligaen og trolig også med god margin. Skulle de vinne i dag, vil de ha hele ti poeng ned til Start på andreplass med åtte kamper gjenstående.

De har virkelig prikket inn storformen den siste perioden, med fem seierer på rappen og 16-1 i målforskjell den siste drøye måneden, de siste fire kampene uten baklengsmål. På hjemmebane har de vært utilnærmelige hele sesongen, med 9-1-0 og poengtap kun mot serietreer Ranheim.

Bjørkan junior, Fredrik, har tre gule og må stå over, uten at han ville startet uansett. Brede Moe returnerer til troppen etter sin skade.

Verdt å nevne er det også at de 3 000 første som kommer til Aspmyra får et gratis laksemåltid...

Sandnes i form

Også Sandnes Ulf er i form om dagen, med to seirer på rappen inn mot kveldens kamp og tolv poeng på de siste seks kamper, syv på de siste tre borte. Dermed er de for alvor med å utfordre Start om andreplassen, med seier i dag er de kun to poeng bak.

Gjestene har en vesentlig kontringsstyrke og det gjør dem gode på bortebane, 5-2-3 er tallene. Dagens kamp spilles imidlertid på kunstgress, til forskjell fra hva de bruker til vanlig.

Hverken lubbens nettsider eller lokalavisen melder om noen skader, de har ingen suspensjoner.

På en mager fotballdag som dette, må vi ta til takke med et greit hjemmespill til småkjipe 1,55 ganger pengene.

Klikk her for å levere!