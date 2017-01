Klopps guttelag kan gå mot sjokk-exit

Dagens langoddsprogram er godt og variert, med Australian Open, NHL, Håndball-VM, Afrikamesterskapet og flere fotballkamper på menyen - deriblant Plymouth - Liverpool i FA cupen.

Tirsdag ble en svak dag for våre oddstips og det er bare å beklage at vi ikke klarte å levere tilbakebetaling på totalt fire tips. Ny dag bringer heldigvis med seg nye muligheter.

Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 20.40.

Plymouth - Liverpool, H 7,95.

Omkamp i FA cupen, første kamp endte 0-0 på Anfield. Plymouth kommer til å oppleve sin største kamp på lang, lang tid og League Two-laget har installert tusenvis av ekstraseter og forventer rundt 17 000 på kamp i kveld.

Er det en ting som er klart: Liverpool får ingenting gratis i denne kampen. Absolutt ingenting. Vertene kommer til å dundre til i alle taklinger og kjempe for livet om hver eneste ball.

Plymouth ligger på en andreplass i League Two, det fjerde nivået, med hjemmestatistikken 8-3-3. De er i helt grei form og plukket ti poeng på de siste fire ligakamper.

I kampen på Anfield viste de en taktisk disiplin de får nytte av i dag også. Fem viktige spillere er ute, David Goodwillie og Jimmy Spencer i angrep, midtbanespillerne Connor Smith og Ryan Donaldson, samt forsvareren Gary Miller.

Elleve juniorer

Det er grunn til å forvente at ingen av de som startet borte mot Manchester United i 1-1-kampen søndag er med i dag. Elleve ferske fjes blir å se i startoppstillingen, som Klopp gjorde sist lagene møttes. Klopp viste rett og slett at denne FA cup-runden faller helt på bunn av prioriteringslista, for alt lørdag venter ny ligakamp og neste onsdag skal de ut i semifinale i ligacupen. Dagens kamp er en mulighet til å hvile slitne førstelagsbein.

Dermed blir det fort gutter mot menn i denne kampen, og selv om Liverpools spillere er kvalitetsmessig overlegne, kan det bli utlignet av vertenes vinnervilje og fysikk.

Det har skjedd større mirakler i FA cup-historien og her må vi forsøke et helfrekt hjemmespill. Risikoen er svært stor, sett ikke hus og bil på dette spillet, men nesten åtte ganger pengene mot et Liverpool fult av juniorer ... vi gir det et forsøk!

