Knallodds på ny Islanders-opptur

Boxing day ble en fantastic day for våre oddstips. Alt gikk inn! Singelspillene på Reading-seier til 2,50 i odds og Burnley-seier til 2,75 traff, dobbelen med seirer til Aston Villa og Huddersfield til 2,72 likeså.

Selv om Boxing day er bak oss, betyr ikke det at det er lite utvalg. Liverpool - Stoke er høydepunktet fra balløya, der det også spilles to kamper på det neste øverste nivået. Og i NHL skal det spilles en rekke spennende kamper i natt.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 00.55.

New York Islanders - Washington Capitals, H 2,80.

Vertene har to knallsterke seirer i ryggen, 4-2 borte over Boston Bruins og 5-1 hjemme over Buffalo Sabres forrige hjemmekamp. Dermed er de for alvor ute av formduppen og selvtilliten er tilbake.

Rundt tre fjerdeler av poengene plukker de på hjemmeis, 8-6-7 er tallene etter ordinær tid. Tilsvarende kamp for noen uker siden tapte de imidlertid 2-4.

Ingen endring på skadefronten, som betyr at Cizikas, Grabovski, Pelech og Pulock alle er ute. Ingen av disse er som nøkkelspillere å regne.

Capitals har ingen god sesong og har enda ikke kommet ordentlig i gang. Før nattens kamper er de utenfor topp tre i Metropolitan-divisjonen. Forrige kamp slo de tilbake etter to tap på rad, TB Lightning ble slått greit 4-0.

Bortelaget har sin klare styrke hjemme i hovedstaden, 6-6-3 er tallene på reisefot. De har fortsatt ingen fravær.

Capitals er det beste laget, men sesongen har vært under pari og Islanders har mye selvtillit etter to knallsterke seirer. 2,80 er oddsen på ny seier i ordinær tid og kan ikke ignoreres.

