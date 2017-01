Søndagens oddsmeny er spennende, og inneholder flere fine objekter. Vi lar oss friste av kamper fra nederlandsk, spansk og italiensk fotball denne søndagen, med Martin Ødegaard og Heerenveen som setter standarden tidlig.

Etter lørdagens resultater, som ga oss litt blandede resultater, går vi på med ny giv. Oppturen lørdag ble vårt tips om at Wolverhampton skulle slå Liverpool. Vi håper mange av dere ble rike av det tipset.

Søndagens godbiter:

Søndagens tippetips: Real Madrid øker forspranget

Søndagens singelspill: Smell for Johansen og Fulham

Søndagens dobbel: Knallsøndag for Ødegaards Heerenveen



Dagens dobbel 1:

Heerenveen + Fiorentina, samlet odds 2,79

Heerenveen - FC Groningen, H 1,80

Martin Ødegaard startet midtukekampen i cupen for Heerenveen, en kamp de tapte 2-0 borte mot AZ Alkmaar.

Heerenveen er litt hektet av i kapen om medaljene, og innehar fjerdeplassen i den nederlandske æresdivisjonen.

Ødegaards klubb har vært meget solide på eget gress denne sesongen, og står med 5-3-1 så langt. Det tilsier at det sakl mye til for at de taper denne kampen, mot Groningen som ligger rundt midten av tabellen.

Groningen er et noe uforutsigbart lag på bortebane. Denne sesongen står de med 3-2-4 borte.

Begge lag har også ganske lik poengfangst den siste tiden, men vi tror hjemmebanefordelen gir Heerenveen en opptur her.

Ser vi også på de siste fem innbyrdes oppgjørene deler lagene på hvem som tar med seg alle tre poengene. Begge lag har vunnet to og de har spilt én uavjort på de siste fem innbyrdes, men Heerenveen var ganske overlegne og vant 3-0 på bortebane sist gang lagene møttes.

Vi holder en soleklar knapp på at Ødegaards Heerenveen får en fin opptur til 1,80 i odds.

Fiorentina - Genoa, H 1,55 i odds

Hjemmesterke Fiorentina bør ha få problemer med å slå et Genoa-lag som sliter stort på bortebane.

Fiorentina er også inne i en god periode, og slo blant annet Juventus for kort tid tilbake. De slo også Chievo hele 3-0 på bortebane i den forrige runden, og er i flytsonen.

Borja Valero ble spart i cuptapet i midtuken, men er tilbake til denne matchen.

For gjestene ser det tungt ut, og de mangler Cataldi, Rigoni og Veloso til dette oppgjøret.

Genoa vant også det forrige møtet mellom lagene, med 1-0 på hjemmebane.

Men denne gangen er trenden og formkurvene forskjellige, og hjemmebanefordelen gir Fiorentina alle muligheter til å ta tre poeng.

1,55 i odds på hjemmeseier i seg selv er ikke all verdens, men i kombinasjon med Heerenveen-seier, gir det brukbare 2,79 i odds, som absolutt er verdt noen kronasjer.