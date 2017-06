Knalltøff duell om opprykk til La Liga

Tirsdag lanserte vi over 2,5 mål i landskampene mellom Norge - Sverige og Frankrike mot England. Sistnevnte gikk over så det sang til 2,10 i odds, og sørget for marginalt pluss også tirsdag. Mandag lanserte vi Ørgryte som et superobjekt til pene 3,15 i odds (oddsen ble senket til 2,95 etterhvert) og gjorde at det også ble klart pluss for våre oddstips mandag. Søndagen ble som kjent også veldig bra. Island innfridde vårt singelspill hjemme mot Kroatia til flotte 3,25 i odds, OBOS-ligaen med seire til Fredrikstad og Tromsdalen til 3,05 i odds satt og singelspillet på 3-0 i sett til Rafael Nadal i French Open-finalen til klart godkjente 2,00 i odds likeså.

Onsdagens langoddsprogram er ikke veldig sprekt, med mange EM-kvalifiseringskamper i håndball i menyen, inkludert Belgia mot Norge der Norge er storfavoritt. I Spania er det playoffkamper om retten til å spille i La Liga denne uken ellers er det noe brasiliansk fotball på menyen natt til torsdag.

Huesca - Getafe, U til 2,75 i odds. Innleveringsfrist klokken 20.55.

Som oddsen tilsier, er dette et meget jevnt oppgjør.

2,35 på H, 2,75 på U og 2,85 på B viser bare det. Og det er ikke så rart oddsen er så jevn.

Det er to meget jevne lag som møtes, og to lag som har møttes to ganger denne sesongen. Hvordan har de oppgjørene gått, tror du? Jo, begge har endt uavgjort. 1-1 og 0-0.

Men nå er det ikke trepoengere lagene spiller om. De spiller om opprykk til øverste nivå i Spania, og det er mye penger i potten. Getafe har mest rutine, og endte også som nummer tre i Segunda Division denne sesongen, men Huesca kom kun fem poeng bak.

Getafe har ikke imponert noen på bortebane denne sesongen, og står med 5-7-9, mens Huesca har 11-5-5 hjemme.

Dette er også den første av to kamper i playoff mellom de to lagene, og den andre kampen spilles om noen dager. I det andre oppgjøret møtes Cadiz og Tenerife, som spilles torsdag.

Det er nok to lag som kommer til å føle på hverandre i dette oppgjøret, og to lag som ikke kommer til å ofre all verdens. Getafe er nok brukbart fornøyde med uavgjort, mens vertene helst bør vinne.

Vi tror dette blir meget jevnt, og synes oddsen på uavgjort absolutt er spillbar. Vi går for U.