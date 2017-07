Knalltøff oppgave for David Nielsen

Torsdagens langoddsprogram er i stor grad preget av kvalifiseringen til Europa League, der Brann, Odd og Haugesund alle skal i aksjon mot tøff motstand. I tillegg er det semifinaler for kvinnene i Wimbledon og 12. etappe i Tour de France.

Vi har ikke flyt om dagen og bommet på begge gårsdagens to tips.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.10.

Slovan Bratislava + Osijek, samlet odds 3,61.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Slovan Bratislava - Lyngby, H 1,90

Vertene fra Slovakia hadde få problemer med å håndtere armenske Pyunik hele 9-1 sammenlagt forrige kvalifiseringsrunde. Siden 2009 har de deltatt i Europa hver sesong og det er et erfarent mannskap som skal prøve å kvalifisere seg her.

Slovan var det nest beste laget i Slovakia forrige sesong med hjemmetallene 11-2-2. De svetter litt over tilstanden på toppscorer forrige sesong, Seydouba Soumah, som trolig mister kampen. Ellers er nykommerne Sulla og Rabiu ute.

Gjestene er ikke akkurat rutinerte i Europa-sammenheng, dette er første de deltar i denne turneringen. I første kvalifiseringsrunde ble svake Bangor City håndtert greit med 4-0 sammenlagt.

Defensivt solide og kontringssterke var to nøkkelord for David Nielsens mannskap forrige sesong, som gjorde dem til et solid bortelag. Også gjestene har fravær, kaptein og forsvarer Mathias Tauber er skade, mens den faste midtbanespilleren Martin Ornskov er tvilsom. Angriperen Jens Odgaard har forlatt klubben siden forrige sesong.

Slovan har overlegen erfaring og er knallsterke hjemmebane, vi tror denne oppgaven blir for tøff for Nielsens mannskap. H spilles til 1,90.

Osijek - Luzern, H 1,90

Vertene fra Kroatia slo lett svake Santa Coloma fra Andorra 6-0 sammenlagt forrige kvalifiseringsrunde. Dette er første gang siden 20012 de deltar i Europa. De kom på fjerdeplass i den heftige kroatiske ligaen forrige sesong, 11-3-4 var hjemmetallene.

Vertene har ikke informert om sine skader. Det de har informert om, er en rekke spennende signeringer denne sommeren, og de fremstår styrket fra forrige sesong.

Gjestene er i en motsatt situasjon, økonomiske problemer har gjort at de har måttet kvitte seg med en rekke spillere denne sommeren. De var det femte beste laget i Sveits sist sesong, hele 36 poeng bak dobbelvinner Basel. Det var ingen stor forskjell på Luzern hjemme og borte da.

En viss erfaring har gjestene, de har deltatt i de av de siste fire utgaver av Europa League - med exit i første runde alle tilfeller.

Osijek satser hardt denne sesongen og på hjemmebane har de en vesentlig styrke. Vi tror de blir for mye for et svekket Luzern, spiller H til 1,90 også her og får totaloddsen 3,61 på vår dobbel.

