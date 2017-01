SNUDDE: En dårlig trend ble snudd for Sparta med Per-Åge Skrøder i rekkene. Her er den tidligere landslagsprofilen avbildet etter en av mange VM-kamper for Norge Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Knalltøff oppgave for Skrøder & co

MODO skal i aksjon mot Hockeyallsvenskans definitive formlag, Mora.