Knalltøff semifinale for Barcelona

Dagens langoddsprogram er veldig variert og innholdsrikt. De øvrige tre Premier League-kamper skal spilles i dag, med godbiten West Ham - Manchester City som høydepunktet. Ellers er det spennende cupkamper i både Italia, Frankrike og Spania.

I tillegg er det tippekupong, med innleveringsfrist klokken 20.40.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 20.55.

Atlético Madrid - Barcelona, H 2,85.

Spansk cup, semifinale, kamp én av to. I slike dobbeltoppgjør er det alltid interessant å backe hjemmelaget i kamp nummer én, for de har langt større motivasjon til å faktisk vinne kampen. Bortelaget vet at de kan avgjøre på eget gress.

Atléti er i noe skraltende form og har to poengdelinger på rad i ligaen, tre uavgjorte på rad i alle turneringer. De har falt av topp tre-lasset og nå handler alt om å sikre topp fire og å komme langt i de to cupturneringene.

Diego Simeones menn er som alltid solide hjemme og har 6-2-1 så langt denne sesongen. Og de to siste innbyrdeskampene mellom lagene har endt med 2-1-seier til Atléti i Champions League-kvartfinalen og 1-1 på Nou Camp. Hjemmelaget har dermed brutt den lille forbannelsen de har hatt mot gigantene fra Katalonia.

Førstekeeper Jan Oblak, stopper Jose Giménez og midtbanespiller Tiago er de tre mest førstelagsaktuelle spillerne av de totalt seks som er utilgjengelig.

Snublet mot Betis

Selv om Barcelona skulle hatt en scoring til mot Betis, ble det bare 1-1 mot laget fra Sevilla og de er igjen fire poeng bak Real Madrid i ligaen - og med en kamp mer spilt.

Førstekeeper Marc-André ter Stegen står ikke i mål i dag, tradisjonen tro. Jasper Cillesen får den oppgaven. Ellers er backupbacken Lucas Digne og de faste midtbanespillerne Andrés Iniesta og Sergio Busquets ute med skader - to vesentlige fravær.

Barcelona har spilt god fotball på reisefot og tapt kun for Celta Vigo, tallene er 7-3-1 for Luis Enriques menn.

Men her må vi gå etter den godt betalte hjemmeseieren. Atletico Madrid har et massivt toppnivå og i en kamp de vet de må vinne, og Barcelona vet de overlever å tape, er 2,85 mer enn bra nok odds for oss. Vi spiller H.

