Koeman og Everton kan få trøbbel i Italia

Et formidabelt langoddsprogram venter denne torsdagen med første gruppespillrunde i Europa League og hele 24 kamper all den tid det er tolv grupper a fire lag. I tillegg spilles det tre kamper i Eliteserien i ishockey her hjemme.

Atalanta - Everton H 2,25 (spillestopp kl 18.55)

Atalanta er direktekvalifisert til gruppespillet etter sin sterke 4.plass i Serie A forrige sesong. Innledet denne sesongen med to strake tap. Først ble det et ufortjent 0-1 tap hjemme for Roma i første serierunde, mens det ble 1-3 tap borte mot Napoli i andre serierunde. I helgen kom sesongens første trepoenger som ventet når Sassuolo ble slått 2-1. Hadde solide 12-4-3 hjemme i Bergamo forrige sesong.

Everton har hatt en skuffende start på sesongen i premier League og var regelrett sjanseløse hjemme mot Tottenham lørdag og røk 0-3. Har riktignok møtt tøff motstand i starten med bortekamper mot både Manchester City og Chelsea, men kun fire poeng er under forventet. Ronald Koeman er ikke nødvendigvis den som prioriterer Europa League og til helgen venter bortekamp mot Manchester United i Premier League. Med svake 1-1-2 på de fire første seriekampene, er det grunn til å tro at Koeman prioriterer serien.

2,25 på hjemmeseier kanskje et par knepp under det vi kunne håpe, men blir uansett vårt klare valg her.

Slavia Praha - Maccabi Tel Aviv H 1,95 (spillestopp kl 18.55)

Ambisiøse Slavia Praha lyktes ikke med å kvalifisere seg til gruppespillet i Champions League. Røk 0-2 borte for Apoel Nicosia i den første playoffkampen og tross massivt press i returkampen hjemme måtte de nøye seg med 0-0 og således gruppespill i Europa League.

Maccabi Tel Aviv har gått hele runden med kvalifiseringer til dette gruppespillet. 2-0 hjemme og 3-0 seier borte mot Tirana i første kvalifiseringsrunde, 3-1 hjemme og 2-0 seier borte mot KR Reykjavik i andre kvalifiseringsrunde, 1-0 seier både hjemme og borte mot greske Panionos i tredje kvalifiseringsrunde og 1-0 seier borte og 2-2 hjemme mot østerikkske Altach i playoff. Ikke de aller mest navngjetne lagene de har møtt med andre ord. Var også med i gruppespillet forrige sesong, men ble da treer i gruppen (Zenit og AZ Alkmaar gikk videre til sluttspillet.

Slavia Praha er uten tap i hjemlig liga etter seks serierunder, samtlige tre hjemmekamper er vunnet og tsjekkerne skal ha gode muligheter til tre poeng i kveld. 1,95 er slett ikke verst odds og denne kombineres med seier til Atalanta. Totalodds på denne dobbelen 4,39