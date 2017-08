Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddsdobbel fredag: Köln duger også uten storscoreren

Oddssingel 1 fredag: Real mener alvor nå

Oddssingel 2 fredag: Villa og Bruce har fått opp dampen

V65 Mantorp: Stor jackpotomgang til lunsj

Det er et meget flott langoddsprogram vi har foran oss fredag. To kamper fra engelsk Chamoionship, to kamper fra La Liga, to kamper fra dansk Superliga, en kamp fra tysk Bundesliga og en kamp fra Ligue 1 i Frankrike er de sportslige høydepunktene.

Det ble strålende klaff for våre oddstips torsdag. Rosenborg innfridde som vårt hovedspill til herlige 3,55 i odds, mens Østersund også gjorde jobben og vant 2-0 til flotte 2,80 i odds.

FC Köln - Hamburger SV H 1,80 (spillestopp kl 20.25)

Tysk bundesliga og andre serierunde og begge lagene hadde gode premierer.

Köln med sterk poengdeling borte mot hjemmesterke Borussia Mönchengladbach, mens Hamburger SV vant 1-0 hjemme mot Augsburg.

Hjemmelaget endte på en flott 5. plass forrige sesong og hadde da knallsterke 9-6-2 på hjemmebane. Kan stille med samme lag som sist søndag med unntak av forsvarsspilleren Konstantin Rausch. Storscorer Anthony Modeste er solgt til kinesisk fotball, men FC Köln kommer nok til å score mål likevel.

Hamburger er ikke kjent som noe stort bortelag. 3-3-11 i sesongen 2014/15, noe bedre 6-4-7 i sesongen 2015/16, mens sist sesong endte med meget svake 2-4-11. Nicolai Müller som scoret seiersmålet mot Augsburg måtte ut med skade i den kampen og blir ikke klar til kveldens kamp.

FC Köln har vunnet de to siste tilsvarende med 2-1 og 3-0 og det skal være muligheter for hjemmeseier også i kveld. 1,80 på FC Köln er bra odds og spilles.

Sønderjyske - OB H 2,25 (spillestopp kl 17.55)

Dansk Superliga med meget fristende hjemmeodds. Brukbar start av Sønderjyske med 2-2-2 på de seks første seriekampene. Hadde FC København i kne i bortekampen sist søndag og tok ledelsen 2-1 etter 62 minutter, men måtte til slutt se seg slått 2-3. Bortsett fra et overraskende hjemmetap mot Helsingør 28. juli, har Sønderjyske levert bra. Eggert Jonsson var tilbake mot FC København og Sønderjyske har kun Sakari Mattila på skadelisten nå.

Odense står også med 2-2-2 på sine seks første seriekamper, men kun fire scorede mål. Skuffende 0-2 tap hjemme mot et Europa League-fokusert FC Midtjylland søndag. Fire av de seks første seriekampene er spilt hjemme. Jeppe Tverskov og Rasmus Jönsson er begge ute med skader, mens Izunna Uzochukwu soner karantene i kveld.

Av de sju siste seriekampene mellom lagene har Sønderjyske vunnet seks og en har endt uavgjort. De fire siste tilsvarende på Sydbank Arena har alle endt med hjemmeseier.

Til tross for at Odense er alle gambleres skrekkobjekt i Danmark, må vi sette penger på hjemmelaget her til flotte 2,25 i odds.

Dobbelen med seire til FC Köln og Sønderjyske gir oss dermed en totalodds på flotte 4,05.