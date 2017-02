Kometen fikser norsk gull

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdag er det start for ski-VM i Lahti og ingen tvil om at Norge har mange gullsjanser i dette mesterskapet. Nettavisen Sportspill vil ha tips til alle øvelsene og Norsk Tipping byr på et meget bra utvalg på åpningsøvelsene som er fristil sprint for både kvinner og menn.

Sprint fri menn - Vinner - Johannes Høsflot Klæbo 2,60 (spillstopp 14.30)

Det er en fantastisk spennende VM-sprint som venter for gutta i ettermiddag og faktisk ganske mange gullkandidater. Norges lag består av tittelforsvarer Petter Northug, Finn Hågen Krogh, Emil Iversen, Sindre Bjønstad Skar og kometen Johannes Høsflot Klæbo.

Av utlendingene er nok forrige sesongs vinner av verdenscupen i sprint, Federico Pellegrino og årets Tour De Ski-vinner Sergej Ustiugov som er de største konkurrentene på forhånd.

Favoritt hos Norsk Tipping og bookmakerne, er dog kometen Johannes Høsflot Klæbo. 21-åringen fra Trondheim har slått gjennom så det suser denne sesongen og har alle egenskaper i seg, for å bli Norges neste skistjerne. Gjorde en råsterk generalprøve i verdenscupsprinten i Otepäa i helgen og lekte hjem seieren der mot Pellegrino og Ustiugov.

Klæbo har vært i overkant ivrig i et par av sprintene tidligere denne sesongen, men gjorde en maktdemonstrasjon i generalprøven.

2,60 i vinnerodds er kanskje litt snaut for en løper som tross alt er urutinert i slike sammenhenger, men Klæbo er en tøffing og bryr seg neppe mye som et svakt favorittstempel. Vi setter pengene på gull til Johannes Høsflot Klæbo.