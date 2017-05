Kongsvinger vil gjenta cupeventyret

Dagens langoddsprogram preges i hovedsak av den deilige 3. runde i cupen, der mange Eliteserie-lag skal bryne seg mot tøff motstand fra nivåene under. Her er det mange potensielle skreller i luften og vi skal prøve å plukke dem ut for deg.

Det er også midtukekupong denne onsdagen, innleveringsfrist er klokken 17.25.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Denne uken har startet elendig for våre tips, med bom også på gårsdagens tips.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 18.25.

Kongsvinger (1-0) + Nest-Sotra (2-0), samlet odds 4,30.

Kongsvinger - Sarpsborg 08, H (1-0) 2,15

Her er spillet at det blir uavgjort eller hjemmeseier. Kongsvinger fikk en elendig start under nye trener Hans Erik Eriksen, men har nå slått tilbake med tre strake seirer i tellende kamper. Sist helg kom også årets første hjemmeseier, over Florø, og ting ser generelt svært mye lysere ut enn for to uker siden.

Vi husker alle hvordan KIL kom til cupfinalen forrige sesong og det er nok noe spillerne higer etter å gjenta.

Sarpingene har fem Eliteseriekamper på rad uten tap, tre av disse har endt uavgjort. Troppen deres er meget bred og solid, noe som gjør en viss rotering i dag forventet. Helgens hjemmekamp mot Molde i ligaen er vel så viktig som dagens oppgjør. De reiser med sin beste troppen, med unntak av skadde Toivomäki, Groven og Tveita.

De har vært bedre hjemme enn borte så langt, 2-2-1 er bortetallene i ligaen.

Kongsvinger har endelig fått opp dampen og er topp motiverte for å ryste Sarpsborg. Vi tror de kan holde til minst uavgjort og spiller HU til 2,15 ganger pengene. Denne kan ikke singelspilles.

Nest-Sotra - Brann (2-0), H 2,00

Her er spillet at Brann vinner med maks ett poeng. Hjemmelaget har vært blant de beste lagene i andre divisjon etter nedrykket for to år siden, og kom bak bare Florø i forrige sesong. Årets sesong har de åpnet med knallsterke 5-2-0 i ligaen og de slo ut OBOS-liga-laget Sandnes Ulf i forrige cuprunde.

Syv poeng er solid poengfangst på tre kamper, og som i de andre lokaloppgjørene vi har omtalt i dag, vil det være et topp motivert hjemmelag som er på jakt etter å virkelig skape en skrell.

Strilene trenger ikke minnes på at Nest-Sotra tok fire poeng i to kamper mot Brann i OBOS-ligaen 2015. Dagens kamp beskrives som tidenes kamp hjemme på Ågotnes.

Brann skuffet kanskje litt resultatmessig mot Aalesund (1-1), men fortsetter å spille meget underholdende og fin fotball. Men kampprogrammet har vært tøft og til helgen venter svært vanskelig bortekamp mot Odd, så her kan det være duket for noen endringer.

Trener Lars Arne Nilsen sier ifølge Branns nettsider at han er usikker på om han skal toppe laget eller slippe til flere, men lokalavisene mener å vite at de stiller så sterkt som mulig. Bergenserne har fått dårlig betalt på reisefot denne sesongen, med 2-1-2 så langt.

Også dette blir en vanvittig batalje mellom to lokale rivaler og Nest-Sotra kommer til å mobilisere alt i det de beskriver som tidenes cupkamp. Og det er ikke et dårlig lag Brann møter i dag. Vi tror de skal få slite med avansement og spiller H med to måls handicap til to ganger pengene - som gir oss totaloddsen 4,30 på vår dobbel.

