Kristiansund har brukt pausen godt

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddstips PostNord-ligaen: HamKam er overvurdert

Oddstips samlesak: To flotte hjemmeoutsidere

Tippetips: Follo i fritt fall

V75 Forus: Dobbel jackpot med over 3,6 mill ekstra

V4/V5 Strømsholm: Flott galopp med fine spilleløp

Landslagspausen er over og det betyr at Eliteserien er i gang denne helgen, selv om det kun er kampen mellom Kristiansund og Aalesund som spilles lørdag. I Russland innledes Prøve-VM der åtte nasjoner er med, og i Polen fortsetter U21 EM. Ellers er det masse norsk fotball fra de litt lavere divisjonene. Norges håndballherrer spille avgjørende EM-kval mot Litauen.

Det ble ellers praktfull treff for begge våre oddstips fredag. Sverige og England delte poengene i U21 EM til flotte 3,25 i odds, mens Slovakia vant 2-1 over vertsnasjonen Polen til solide 3,30 i odds.

Kristiansund - Aalesund H 2,45 (spillestopp kl 17.55)

Vi innleder med et meget interessant oppgjør mellom to lag fra Møre og Romsdal.

Et meget surt baklengsmål på overtid gjorde at det ble 1-2 tap borte for Viking i Kristiansunds siste kamp før landslagspausen. Det gjør at fortsatt er på direkte nedrykk med sine 12 poeng, men det er kun ett poeng opp til sikker plass. Og det er ikke på bortebane Kristiansund må berge plassen (0-1-5), det er hjemme laget tar sine poeng (3-2-1). Der er laget ubeseiret siden tapet mot Molde i seriepremieren. Midtstopper Nikita Baranov soner karentene for gule kort i kveld, mens talentfulle Kamer Qaka er på vei bort fra klubben og neppe spiller i kveld. Aliou Coly er fortsatt skadet.

Aalesund stod med fem seire og en sterk poengdeling mot Brann i Bergen, før det ble et skuffende 0-1 tap hjemme mot Haugesund i siste kamp før landslagspausen. Trond Fredriksens menn er likefullt på en sterke 5. plass med 18 poeng og har levert bra borte hittil (2-3-1). Bjørn Helge Riise er fortsatt skadet, ellers skal det være skadefritt for Aalesund.

Ingen tidligere oppgjør mellom lagene på øverste nivå, siden Kristiansund gjør sin første sesong i Eliteserien. 2,45 er oddsen på hjemmeseier og med tanke på hvor sterke Kristiansund har vært på hjemmebane, gir vi laget tilliten i kveld.